F2 | Trident annuncia Maloney per il round finale di Abu Dhabi Il pilota delle Barbados prende il posto lasciato libero da Calan Williams e debutta in Formula 2 dopo aver disputato una brillante stagione in F3 sempre con i colori del team Trident.

Di: Marco Di Marco Cambia la line-up Trident in vista dell’ultima gara della stagione di Formula 2 che andrà in scena ad Abu Dhabi. Accanto al confermatissimo Richard Verschoorr la scuderia diretta da Giacomo Ricci schiererà un pilota già conosciuto al team ma al debutto assoluto in F2: Zane Maloney. Il ragazzo delle Barbados, classe 2003, ha ben figurato nella sua prima stagione in Formula 3 ottenendo 3 successi consecutivi nelle Feature Race di Spa-Francorchamps, Zandvoort e Monza oltre a quattro podi e due pole position. Maloney ha commesso qualche sbavatura nella prima metà di campionato, perdonabile vista l’inesperienza nella categoria, per poi cambiare marcia nella seconda parte sino a sfiorare l’impresa di conquistare il titolo al debutto e chiudere alle spalle del campione Victor Martins per soli 5 punti. Maloney occuperà il sedile lasciato libero da Calan Williams. Il pilota australiano nelle scorse settimane aveva annunciato l’addio anticipato al team Trident. Zane Maloney, Trident Photo by: Formula Motorsport Ltd I risultati per Williams non sono stati pari alle aspettative, specie se confrontati con quelli ottenuti dal suo compagno di squadra Verschoor. L’olandese, infatti, occupa al momento la tredicesima posizione in classifica con un bottino di 89 punti, mentre Williams ha messo a segno soltanto 5 punti. A dare il benvenuto nella categoria a Maloney è stato Giacomo Ricci, team manager di Tridenti: “"Siamo orgogliosi di partecipare con Zane Maloney nell’ultimo evento del FIA Formula 2 Championship”. “Zane ha concluso il FIA Formula 3 Championship con 3 vittorie consecutive nella feature race e ha provato di non essere secondo a nessuno in termini di competitività fino ad arrivare ad un passo dalla vittoria del campionato”. “Siamo dunque lieti di avere Zane a bordo ancora una volta quest'anno e contiamo di fornirgli il massimo supporto anche sull'impegnativo tracciato di Yas Marina" condividi Bet here Bet now Bet here Bet now Articolo precedente La FIA svela i calendari 2023 di F2 e F3: ecco le novità condividi