F1 | La Sauber ingaggia Zane Maloney come riserva

Maloney, che in precedenza faceva parte del programma giovani piloti della Red Bull, passerà alla scuderia svizzera e parteciperà a diversi Gran Premi come pilota di riserva ufficiale, dividendosi i compiti con il campione in carica di F2 Theo Pourchaire.

"Sono onorato di entrare a far parte della Sauber Academy e di assumere il ruolo di pilota di riserva dello Stake F1 Team Kick Sauber", ha dichiarato il ventenne barbadiano.

"Il nome Sauber risuona con la Formula 1, poiché fa parte di questo sport da oltre trent'anni, aprendo la strada a tanti piloti che hanno raggiunto grandi successi. Sono lieto di entrare a far parte di questa famiglia e non vedo l'ora di lavorare insieme in questa stagione, mentre mi avvicino al mio obiettivo di diventare un pilota di Formula 1".

L'anno scorso il pilota delle Barbados si è piazzato al 10° posto nella sua stagione da esordiente in F2, conquistando quattro podi in gara per la squadra che allora correva come Rodin Carlin. In precedenza si è classificato secondo nel campionato F3 2022 con Trident e ha vinto il campionato britannico di F4 2019 nella sua prima stagione di corse in Europa.

Maloney rimarrà con Rodin per una seconda stagione in F2, oltre ai suoi compiti di riserva in F1.

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images Zane Maloney, Avalanche Andretti Formula E

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Zane come ultima aggiunta alla Sauber Academy", ha dichiarato il direttore della Sauber Academy Beat Zehnder.

"Il suo percorso nelle categorie addestrative è stato finora notevole e, con la sua velocità e il suo potenziale, è sicuramente un'ottima aggiunta alla nostra rosa di talenti".

"Oltre alla sua stagione di Formula 2, nella quale punterà a succedere al nostro Theo Pourchaire al titolo, Zane condividerà con lui anche il ruolo di pilota di riserva per lo Stake F1 Team Kick Sauber".

"A nome di tutto il team, gli do il mio più caloroso benvenuto a bordo e non vedo l'ora di lavorare insieme e di ottenere grandi successi".

Maloney sarà probabilmente presente nei fine settimana dei Gran Premi che si scontrano con gli impegni di Pourchaire nel campionato giapponese di Super Formula, in quanto il ventenne francese ha firmato con il Team Impul per il 2024.