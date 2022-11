F1 | la FIA svela i calendari 2023 di F2 e F3: ecco le novità

Nel tardo pomeriggio di oggi la FIA ha annunciato i calendari delle due serie propedeutiche alla Formula 1, ovvero la F2 e la F3.

FIA F2: 14 eventi, tutti a supporto della F1

La Formula 2 è il campionato che più spesso ha portato giovani talenti a correre in Formula 1, per questo motivo ha una cassa di risonanza importante ogni stagione che passa.

Il calendario 2023 diramato oggi è composto da 14 eventi, per un totale di 28 gare che si terranno in 13 paesi diversi.

La stagione scatterà in Bahrain, per poi proseguire a Jeddah e - per la prima volta nella storia - anche l'Australia, a Melbourne.

La F2 tornerà in Europa con l'evento di Baku, per poi spostarsi a Imola e a Monte-Carlo, prima di approdare a Barcellona a inizio giugno.

Nel corso dell'estate, la F2 affronterà tutte gare nel Vecchio Continente a partire dal Red Bull Ring, in Austria, seguita da Silverstone, Budapest, Spa-Francorchamps.

Dopo la pausa estiva la serie tornerà a correre a Zandvoort, per poi spostarsi a Monza per il penultimo evento e, infine, non poteva mancare la classica chiusura di stagione ad Abu Dhabi, sul tracciato di Yas Marina.

Numero Evento Data 1 Bahrain 3-5 marzo 2 Arabia Saudita 17-19 marzo 3 Australia 31 marzo – 2 aprile 4 Azerbaijan 28-30 aprile 5 Italia (Imola) 19-21 maggio 6 Monaco 25-28 maggio 7 Spagna 2-4 giugno 8 Austria 30 giugno – 2 luglio 9 Gran Bretagna 7-9 luglio 10 Ungheria 21-23 luglio 11 Belgio 28-30 luglio 12 Olanda 25-27 agosto 13 Italia (Monza) 1-3 settembre 14 Emirati Arabi Uniti 24-26 novembre

F3: 10 round totali, ecco Monaco!

La Formula 3 ha svelato oggi, assieme alla FIA Formula 2, il nuovo calendario per la prossima stagione. Questo è composto da 10 appuntamenti totali e saranno tutti svolti nei fine settimana di gara del Circus iridato.

10 eventi significano anche 20 gare, due per fine settimane, che porterà la categoria a toccare tre continenti e, soprattutto, a correre per la prima volta a Monte-Carlo.

La stagione scatterà il Bahrain, assieme a F1 e F2, per poi proseguire a Melbourne, in Australia (altra novità) e approdare finalmente in Europa con il primo dei due appuntamenti italiani in programma: quello di Imola.

Monte-Carlo ospiterà il quarto evento della stagione, precedendo Barcellona, Austria, Silverstone, Budapest e Spa-Francorchamps. Dopo la pausa estiva che si terrà nel mese di agosto, la F3 avrà il gran finale sempre in territorio italiano, ma questa volta all'Autodromo di Monza dall'1 al 3 settembre.

Numero Evento Data 1 Bahrain 3-5 marzo 2 Australia 31 marzo – 2 aprile 3 Italia (Imola) 19-21 maggio 4 Monaco 25-28 maggio 5 Spagna 2-4 giugno 6 Austria 30 giugno – 2 luglio 7 Gran Bretagna 7-9 luglio 8 Ungheria 21-23 luglio 9 Belgio 28-30 luglio 10 Italia (Monza) 1-3 settembre