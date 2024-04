MotoGP | Vinales: "Ci sono delle belle sfide nel paddock, ma abbiamo fatto la storia"

Maverick Vinales arriva al Circuito di Jerez in un momento strepitoso. Ad Austin il pilota spagnolo ha conquistato la tanto attesa prima vittoria in una gara lunga con l'Aprilia, diventando così il primo a vincere con tre costruttori diversi nell'era della MotoGP (dopo averlo fatto con Suzuki e Yamaha).

Il pilota di Roses è quindi molto motivato per la prima gara di casa del 2024, desideroso di continuare sulla strada dei grandi risultati che già si sono visti a Portimao, con la vittoria nella Sprint. Questo giovedì, durante la conferenza stampa ufficiale dei piloti, Vinales ha spiegato come sta vivendo questi giorni dopo la vittoria e cosa si aspetta per Jerez.

"Ovviamente, ripetere il risultato di Austin a Jerez è qualcosa che sogniamo", ha esordito Maverick. "Sarebbe fantastico, ma dobbiamo essere realisti e intelligenti. Ovviamente non tutti i weekend saranno come quello di Austin. Ma l'importante è essere lì, a lottare ogni giorno per essere nelle prime posizioni. Cercando di ottenere le migliori prestazioni con la nostra moto".

"Parlando di Jerez, che è un circuito che i piloti spagnoli conoscono bene, si tratta di una grande sfida. Vogliamo continuare a lottare per le prime posizioni. Su questo circuito non vedo punti negativi per la nostra moto, quindi dobbiamo essere competitivi e mantenere la calma, per essere in grado di essere al livello di Austin e Portimao. Poi ci saranno i test, quindi sarà un fine settimana molto impegnativo", ha proseguito.

A Viñales è stato poi chiesto del suo futuro in Aprilia e delle ultime voci che vorrebbero Marc Marquez nell'orbita della Casa di Noale. Il catalano ha spiegato di non aver sentito questa voce e che è ancora troppo presto per pensarci, perché è concentrato a continuare a crescere con l'azienda italiana.

"Non avevo sentito questa voce. Sentirla significa che stiamo facendo un buon lavoro. Lo vedo più in Ducati, ma va bene. È troppo presto per pensarci. Penso che ogni gara mi metterà in una posizione migliore per poter, non dico cercare qualcosa di diverso, ma mostrarmi più forte. Dobbiamo continuare a svilupparci, cercare di essere forti come squadra e credere di poter fare qualcosa di più grande, come ad Austin".

"L'ultima cosa a cui voglio pensare è cambiare qualcosa. Mi concentro solo sul lavoro. Ci sono belle sfide in questo paddock, ci sono sfide che motivano tutti i piloti, ma ad Austin abbiamo fatto la storia. Sento qualcosa dentro di me che è meraviglioso per Aprilia. Sento questa vittoria con molta emozione", ha spiegato, riconoscendo le opportunità che il paddock offre, ma pensando all'Aprilia.

"Non ho fretta di risolvere il mio futuro. Forse Massimo Rivola ha più fretta di me, ma io non ho fretta. Voglio aspettare, vedere cosa fanno gli altri piloti. In questo momento ho 29 anni, sono più forte che mai, mi sento giovane. E ho ancora molto tempo davanti a me. Quello che voglio è essere qui, presente e concentrato, perché voglio ottenere le migliori prestazioni gara per gara. Non voglio pensare al futuro, voglio solo godermelo", ha continuato, guardando al suo futuro in MotoGP.

Riguardo a quello che significa per lui il weekend andaluso, ha spiegato: "La particolarità di Jerez per i piloti spagnoli è che è la prima gara con i tifosi di casa, è una grande spinta. Si vuole sempre ottenere i migliori risultati. Ho dei bei ricordi, ho vinto qui la mia prima gara in 125cc nel campionato spagnolo ed anche in Moto3, ma non l'ho mai fatto in MotoGP, quindi è una grande sfida".

Inoltre, a proposito di Jerez, Vinales ha analizzato come il tracciato possa essere positivo per la RS-GP e i suoi punti di forza, con aree come le curve 11, 12 e 13: "Il modo in cui affronto il weekend è cercare di non perdere il massimo dove abbiamo delle difficoltà, e cercare di guadagnare il massimo dove siamo forti. A Portimao, nell'ultima curva, o ad Austin, nella zona veloce, abbiamo questa capacità e possiamo spingere la moto al limite. Al momento siamo un po' più forti dei nostri concorrenti, ma anche loro sono forti in altre aree".

"Jorge Martin, ad esempio, è in grado di fare i tratti stop and go molto bene, soprattutto nelle curve più lente. È un aspetto che osservo sempre e cerco di migliorare il mio stile in quelle curve. Perché se sono in grado di ridurre il gap nelle curve più lente, posso guadagnare di più nelle curve più veloci. Questo è il mio obiettivo per Jerez. Poi la moto va bene nelle curve veloci, ma la verità è che ora va molto veloce in tutti i settori. Ma cerco di non perdere tempo nelle curve a 180 gradi", ha detto.

Infine, ha elogiato l'ottimo lavoro svolto con le vie di fuga rispetto all'anno scorso: "A Jerez hanno fatto un lavoro incredibile aumentando le aree di fuga, in molte curve, dove l'anno scorso avevamo chiesto di farlo. L'hanno fatto molto velocemente, quindi è un'ottima notizia e ci sentiamo molto più sicuri", ha concluso.