Motorsport Network

La Formula 1 è tornata su uno dei suoi circuiti storici nel 2018 dopo una lunga assenza. Il Paul Ricard, con i suoi colori distintivi blu, bianco e rosso, ha aperto le porte. Motorsport Live seguirà il Gran Premio di Francia e, oltre alle classiche ragioni per recarsi in Provenza a giugno, spiega perché nel 2019 sarà una gara da non perdere.