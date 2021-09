F3, Sochi: Doohan al top in Gara 3, Trident vince il titolo

Jack Doohan ha chiuso con un successo la stagione 2021 di Formula 3. Il pilota del team Trident, messa da parte la delusione per aver visto sfuggire il titolo, ha corso con in mente solamente la vittoria facendo venire qualche brivido di troppo a Giacomo Ricci.

Il team Trident, infatti, è giunto all’ultimo appuntamento stagionale con la possibilità di conquistare il titolo nella classifica riservata ai team, ma i duelli ripetuti tra Doohan e Novalak per la prima posizione hanno richiesto più volte l’intervento via radio per calmare gli animi.

Doohan ha mantenuto il comando per tutti e 20 i giri di gara, ma ha mostrato un passo leggermente più lento di quello del suo compagno di team. Novalak ha provato in più occasioni a prendere la prima posizione, rischiando anche un contatto che avrebbe mandato all’aria le chance di titolo per il team, ma alla fine ha commesso un errore che lo ha fatto retrocedere in terza piazza alle spalle di Vesti.

Il pilota della ART Grand Prix ha ammirato i due portacolori della Trident darsi battaglia per buona parte della gara ed a due giri dal termine ha piazzato la zampata per sopravanzare il britannico ed impedire alla scuderia italiana di ottenere una doppietta che avrebbe reso ancora più dolce questa giornata.

A fine gara i team radio tra il muretto della Trident e Doohan sono stati molto duri con il pilota australiano che ha spiegato perché non abbia voluto cedere la posizione al compagno di squadra ed i vertici della scuderia che hanno cercato di far capire come fosse fondamentale la vittoria nel campionato team.

Nomi di peso quelli che hanno chiuso ai piedi del podio. Logan Sargeant ha concluso in quarta posizione dimostrando ancora una volta di riuscire a fare la differenza anche su una vettura di livello medio come quella del Charouz Racing System, mentre alle spalle dello statunitense troviamo due piloti che saranno protagonisti l’anno prossimo: Crawford e Hoggard.

L’americano è stato autore di una gara convincente chiusa in rimonta ed ha finalmente mostrato un buon passo che lascia sperare per il 2022, mentre il britannico è stato una delle sorprese più belle di questo campionato ed è riuscito a fare la differenza nonostante il mezzo.

Ottima la rimonta di Arthur Leclerc sino alla settima piazza. Il monegasco dovrà mettere a punto la qualifica per cercare di avere quella continuità di risultati che è mancata quest’anno e che si è fatta sentire soprattutto nella classifica team.

Victor Martins ha completato l’ultima gara del 2021 in ottava piazza mettendosi davanti a Iwasa e Caldwell. Il britannico della Prema è stato uno dei piloti che ha maggiormente deluso in questa stagione proponendo prestazioni al di sotto delle aspettative soprattutto da metà campionato in avanti.