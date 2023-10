F1 | Alpine: Doohan in pista nelle FP1 di Messico e Abu Dhabi

Durante la stagione, ogni team ha l'obbligo di dedicare almeno due sessioni di FP1 a un rookie, ovvero un pilota che abbia completato al massimo due Gran Premi in Formula 1. Per le squadre si tratta generalmente di un'opportunità per mettere a bordo delle proprie vetture o il pilota che si occupa del lavoro al simulatore o un giovane che fa parte delle relative Academy.

Per l’Alpine, l’onore e l’onere di scendere in pista con la A523 toccherà a Jack Doohan. L'australiano, che attualmente gareggia in Formula 2, guiderà la monoposto di Pierre Gasly durante la prima sessione di prove all'Autodromo Hermanos Rodrigues di Città del Messico il prossimo fine settimana. Tuttavia, Doohan non sarà solo, perché nel weekend messicano anche altri due giovani proveniente dalla serie cadetta saranno impegnati nella FP1: Oliver Bearman sulla Ferrari e Frederick Vesti, il quale sostituirà George Russell sulla Mercedes.

Dopo l’uscita in Messico, Doohan tornerà poi al volante della A523 ad Abu Dhabi in occasione del finale di stagione, sempre per una sessione di FP1. Seppur non sia stato ancora annunciato ufficialmente, è inoltre probabile che l’australiano prenda parte anche ai test di fine anno come nel 2022, sempre sul circuito di Yas Marina.

Photo by: Alpine Jack Doohan, Pierre Gasly, Alpine

L’anno passato, infatti, Doohan prese parte a due sessioni di prove libere sempre in Messico ed Abu Dhabi, sostituendo Oscar Piastri, il quale uscì dal programma dopo le note vicende che lo portarono a rompere il contratto con la casa francese per sposare la causa McLaren. In qualità di membro dell'Alpine Academy, il ventenne australiano ha una vasta esperienza avendo testato regolarmente la monoposto 2021 di F1 durante il suo programma di test, a cui si affiancano le mansioni di supporto sul simulatore di Enstone durante i weekend di gara.

Doohan è attualmente al quarto posto nella classifica di F2 e può vantare due vittorie tra Ungheria e in Belgio, a cui si aggiungono altre due presenze sul podio in Arabia Saudita e nel Regno Unit. L'anno scorso, nella sua stagione da esordiente, si classificò al sesto in campionato, con tre successi e sei podi.

"È un grande onore avere l'opportunità di guidare una vettura di Formula 1 in un weekend di Gran Premio per il secondo anno consecutivo. Sono molto grato ad Alpine per avermi dato la possibilità di guidare la A523 nelle prove libere sia in Messico che ad Abu Dhabi”, ha dichiarato il giovane australiano.

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images Anche l'anno scorso Jack Doohan completò due sessione di FP1 per l'Alpine: una in Messico e l'altra ad Abu Dhabi, dove svolse anche i test di fine anno

"Ho lavorato molto duramente con il team quest'anno come pilota di riserva, cogliendo ogni opportunità per imparare il più possibile per loro e mi sento pronto a fare un passo avanti e ad assumere altri compiti per la squadra. Il mio unico obiettivo è fare ciò che mi viene richiesto dal team per contribuire positivamente ai risultati della squadra nei due fine settimana del Gran Premio".

Bruno Famin, team principal ad interim della scuderia francese, ha aggiunto: "È fantastico annunciare che Jack guiderà in Messico e ad Abu Dhabi per le due sessioni di Prove Libere 1. Jack ha lavorato duramente nel corso dell'anno come pilota di riserva e la sua attitudine a imparare le regole in questo ruolo è stata molto piacevole da osservare. La sua priorità principale rimane quella di concludere la sua stagione di Formula 2 nel miglior modo possibile ad Abu Dhabi, tuttavia non vediamo l'ora di supportarlo nelle due sessioni di prove libere e di avere il suo contributo alle prestazioni della squadra."