TCR Italy: Ronnie Valori sale sull'Audi di BF a Monza

Sarà Ronnie Valori a correre sulla seconda Audi RS 3 LMS della BF Motorsport per il penultimo round del TCR Italy che si svolge questo weekend a Monza.

Il pilota lombardo prende il posto di Francesca Raffaele, passata alla Target Competition, ritrovando il team diretto da Imerio Brigliadori con il quale era stato protagonista ad agosto nell'unica gara disputata del TCR DSG Endurance 2020.

“Avrei voluto provare la macchina nelle giornate di test a Monza la settimana scorsa, ma non ci sono riuscito per impegni di lavoro, quindi la guiderò per la prima volta nelle prove libere - dice Valori ad ACI Sport - Monza è la mia pista di casa e ci avrò fatto migliaia di chilometri, fra lavoro e gare, quindi posso dire di conoscerla bene. Oltre a questo mi piace molto, in particolare dalla seconda di 'Lesmo' fino alla 'Ascari' ”.

"Seguo sempre il TCR Italy anche perché conosco abbastanza bene Jelmini. E’ un campionato molto competitivo, sta esplodendo un po’ ovunque e sta continuando a crescere. Sarà sicuramente bello schierarmi questo weekend. Imola? Questo è un anno particolare, ma forse sì, mi piacerebbe correre anche là l'ultimo round. Vedremo”.