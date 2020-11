TCR Italy: Pole importante per Brigliadori a Monza

Eric Brigliadori è andato a prendersi di forza una Pole Position importantissima per Gara 1 del TCR Italy che andrà in scena domani a Monza.

Il ragazzo della BF Motorsport ha subito mostrato i muscoli sul tracciato brianzolo piazzandosi al comando ad inizio Qualifiche, per poi migliorarsi nell'arco dei 25' a disposizione di tutti fino a stampare l'1'58"608 che gli consentirà di partire davanti con la sua Audi RS 3 LMS nel primo round del weekend.

Per Brigliadori il risultato è fondamentale, dato che deve difendere la sua leadership in campionato, mentre i suoi diretti rivali hanno sofferto maggiormente.

Il trio di Honda Civic Type R schierate dalla MM Motorsport si prendono le caselle numero 2-3-4 dello schieramento di partenza, coi ragazzini "terribili" Jacopo Guidetti ed Alessandro Giardelli che precedono il loro compagno di squadra e debuttante Jonathan Giacon.

In Top5 troviamo anche un altro esordiente di quest'anno della serie turismo tricolore, Ronnie Valori, impegnato sulla seconda Audi della BF Motorsport e salvatosi da un tempo cancellato per track-limits non rispettati alla "Roggia".

Fra chi ha dovuto sudare parecchio abbiamo i due della Scuderia del Girasole by Cupra Racing, Salvatore Tavano e Simone Pellegrinelli, che dopo la loro "autoeliminazione" da Gara 2 di Vallelunga sono chiamati al pronto riscatto, non foss'altro perché il siciliano è secondo in campionato e ambisce al terzo titolo di fila.

Le due Cupra Leon Competición prendono oltre 1" da Brigliadori partiranno al sesto e settimo posto, con Pellegrinelli che in Gara 2 beneficerà della griglia invertita per essere in prima fila al fianco del poleman Marco Pellegrini.

Anche al pilota della Target Competition è stato tolto un crono per track-limits non rispettati, ma in un finale tiratissimo è riuscito a risalire la china e risultare il migliore delle Hyundai i30 N, mettendosi alle spalle quelle preparate dalla PMA Motosport con sopra Igor Stefanovski (AKK Motorsport) e Felice Jelmini, dunque beffati in extremis.

Con l'undicesimo posto assoluto, Matteo Poloni si porta a casa il primato in Classe DSG al volante della Audi RS 3 LMS di Race Lab, tenendosi dietro il capoclassifica della categoria, Michele Imberti, al quale serve ragionare in questo fine settimana se vuole chiudere in anticipo il discorso titolo con la Cupra della Elite Motorsport.

Fra i due sopracitati c'è Francesca Raffaele, 12a alla prima uscita con la Hyundai i30 N della Target Competition, che però è sopra i 2" di ritardo dal suo ex-compagno di squadra.

La classifica viene completata da Nicola Guida con la "vecchia" Cupra della Scuderia del Girasole by Cupra Racing, 14° con dietro le Hyundai del rientrante Damiano Reduzzi (Trico WRT), Ettore Carminati (CRM Motorsport) e Mauro Guastamacchia (Aggressive Team Italia, penalizzato dai track-limits), Massimiliano Danetti all'esordio nella serie con la Honda, Federico Paolino (Scuderia del Girasole by Cupra Racing) con la sua nuova Cupra Leon Competición e Riccardo Romagnoli sulla Volkswagen Golf GTI del Proteam.

TCR Italy - Monza: Qualifiche