TCR Italy: ottimo weekend per BF Motorsport a Monza

L’Autodromo Nazionale di Monza è stato il teatro del 5° e penultimo Round della stagione 2020 del TCR Italy.

In pista, per il Team BF Motorsport, due Audi RS3 LMS con cambio sequenziale, una affidata a Eric Brigliadori e l’altra al rientrante Ronnie Valori che aveva già partecipato all’evento di Misano Adriatico del TCR DSG Endurance.

Per Valori è stata la gara di casa, visto che è originario di Saronno ed è innamorato del Circuito di Monza. Per lui l’avventura brianzola è iniziata con le prove libere, non avendo potuto provare prima l'auto per esigenze lavorative.

Brigliadori riparte da Monza con la testa del Campionato e due punti di vantaggio sul diretto avversario.

Buona partenza nella prima sessione di prove libere, dove Eric e Ronnie chiudono rispettivamente in quarta e quinta posizione, cinque piloti in sette decimi.

Nella seconda sessione, Eric è il più veloce, con il tempo di 1’58”804 e Ronnie in quarta con 1’59”861.

La Pole Position è andata e Brigliadori che ha fatto volare la sua Audi RS 3 LMS a 1’58”608, con due decimi e sei di vantaggio sul secondo. Per lui Gara 1 è stata difficile: mentre era in lotta per la seconda posizione è stato toccato da un avversario che dopo è stato penalizzato. A quel punto ha cercato di rimontare e ha tagliato il traguardo in sesta posizione, portandosi comunque a casa il giro veloce della gara con 1’59”919.

Ottima prestazione per Valori che ha confermato di trovarsi a suo agio fin dalle libere, conquistando un ottimo quarto posto finale. Gara 2 si è aperta, come sempre, con un grande spirito di competizione, caratteristica di tutta la stagione. Con la griglia invertita, la gara è stata subito neutralizzata per l’ingresso della Safety car in pista, causa un contatto.

Alla ripartenza Eric e Ronnie, sono stati in bagarre nel gruppo di testa, lottando fin sotto alla bandiera a scacchi, con Brigliadori che ha recuperato su Tavano che dopo Gara 1 era balzato al comando della classifica.

Sotto la bandiera a scacchi, Brigliadori conquista un fondamentale secondo posto, ritornando leader in classifica generale e un giro veloce in gara con il tempo di 1’59”274.

Ottimo quinto posto per Ronnie Valori, nonostante un contatto.

Prossimo appuntamento a Imola nel weekend del 20-22 Novembre.