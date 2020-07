TCR DSG: BF c'è con l'Audi di Palanti-Valori in Europa e Italia

La BF Motorsport scopre le sue carte per la stagione 2020 che la vedrà al via del TCR DSG Endurance in Italia e DSG Europe.

Il team diretto da Imerio Brigliadori, che è già presente nel TCR Italy con le Audi RS 3 LMS di Eric Brigliadori e Francesca Raffaele, grandi protagonisti nel primo round del Mugello, ha scelto di continuare l'avventura anche nel campionato di durata riservato alle vetture dotate di cambio di serie.

E per farlo si affiderà ad una coppia ormai affiatata che già lo scorso anno ha condotto l'Audi griffata BF; ossia Paolo Palanti e Ronnie Valori, che prenderanno parte a tutti i cinque round del campionato tricolore, più quelli dell'Europeo (che ne condivide quattro con il nostro).

“Avevamo già finalizzato il programma per la serie già a gennaio, poi l'annuncio è stato rimandato causa pandemia - afferma Palanti - Sono felice di correre con Ronnie perché è uno molto veloce col quale mi trovo bene sia in pista che fuori. Siamo più che pronti e convinti che possiamo essere competitivi".

Nel frattempo proseguono le trattative per schierare una seconda macchina DSG in griglia.