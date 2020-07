Marini dedica la vittoria di Jerez alle vittime del COVID-19

L'avrebbe voluta e forse meritata anche in Qatar e ha dovuto aspettare quattro mesi per rifarsi e salire sul gradino più alto del podio, ma ne è valsa la pena. Per come era stata la gara di Losail, Luca Marini deve essere stato un di quelli che forse avevano patito più di tutti il lockdown.

Il pilota dello Sky Racing Team VR46 aveva dominato fino a pochi giri dal termine, poi i suoi sogni di gloria erano andati in fumo a causa di un improvviso crollo della gomma anteriore. Anche a Jerez de la Frontera ha ripetuto il copione della prima parte di gara, portandosi quasi subito al comando e prendendo subito il largo. Ma questa volta ha completato la sua opera, presentandosi solitario sotto alla bandiera a scacchi.

E la cosa più bella l'ha fatta una volta arrivato alle interviste di rito, perchè ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD ha dedicato la sua quarta vittoria iridata alle vittime del Coronavirus: "Mi sembra giusto dedicare questa vittoria e questo gran weekend a tutte le persone coinvolte nella pandemia del COVID-19. Secondo me l'Italia ha fatto un grande lavoro, ma non bisogna mollare, perché ho visto tante persone che fose si sono un po' dimenticate di cosa è successo, ma dobbiamo stare ancora attenti".

Parlando della gara, ha spiegato poi che il successo è stato costruito nel primo turno di prove libere di venerdì, nel quale ha fatto immediatamente una simulazione di gara che gli è servita per capire la strategia da attuare domenica.

"E' stata una grande gara. Sono contento perché l'avevamo preparata molto bene. Penso che io ed il team abbiamo fatto la differenza venerdì mattina, perché abbiamo fatto subito una simulazione di gara. E' stato un inizio impegnativo, ma fare quei 20 giri di fila mi ha anche fatto capire come funzionavano le gomme, ma anche la moto. Questo mi ha permesso di gestire al meglio la gara. Mi aspettavo un passo più veloce, ma andare sotto all'1'42" oggi era molto difficile".

Una strategia che però forse non sarà ripetibile nelle prossime uscite, che in questo caso è stata favorita dalla doppia sessione di test di cui hanno potuto usufruire i piloti di tutte le classi nella giornata di mercoledì.

"L'abbiamo fatto perché avevamo già fatto il test mercoledì, perché non sai mai come ti puoi trovare con la moto su ogni pista, anche se la gara prima è andata bene. La Moto2 è molto difficile, non è facile trovarsi sempre bene. Mercoledì abbiamo fatto un buon lavoro, ripartendo dalla base del Qatar. Siccome mi trovavo già bene con la moto, venerdì c'è stata quindi l'opportunità di provare una simulazione di gara".

