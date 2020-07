Moto2, Andalusia, Libere 1: zampata di Bezzecchi, Marini settimo

I piloti della Moto2 sono tornati a Jerez per disputare il terzo round della stagione ed al termine della prima sessione di prove libere è stato Marco Bezzecchi ad ottenere il miglior crono grazie al tempo di 1’41’’525.

Il pilota dello Sky Racing VR46 è stato abile a piazzare la zampata a metà sessione per poi girare su tempi sempre costanti e precedere in classifica un Tetsuta Nagashima davvero in palla. Il giapponese, infatti, si è dovuto accontentare della seconda posizione nella classifica dei tempi per appena 28 millesimi, ed in più occasioni ha rinunciato al proprio giro per evitare di far copiare le traiettorie proprio a Bezzecchi.

La prima Speed Up presente in classifica è quella affidata a Jorge Navarro, autore del crono di 1’41’’590, mentre alle spalle dello spagnolo è presente un interessante duo italiano composto da Lorenzo Baldassarri e Nicolò Bulega.

Il primo ha pagato un gap di 153 millesimi dalla vetta girando in 1’41’’678, mentre il secondo è sembrato in grado di attaccare il tempo firmato Bezzecchi ma si è dovuto arrendere alla forza del pilota dello Sky Racing Team VR46 a causa di un terzo settore da migliorare.

Sam Lowes ha ottenuto il sesto riferimento di giornata per soli 15 millesimi di ritardo da Bulega, mentre il vincitore dello scorso GP, Luca Marini, ha chiuso con il settimo crono in 1’41’’775 adottando una strategia di lavoro differente rispetto a quella di Bezzecchi.

Buona la progressione di Stefano Manzi nei minuti conclusivi della sessione che gli ha consentito di risalire sino al nono posto “stretto” tra Jorge Martin ed Aron Canet.

In difficoltà il resto degli italiani con Enea Bastianini solamente diciassettesimo, Fabio Di Giannantonio ventunesimo, Dalla Porta ventiseiesimo e Simone Corsi ventinovesimo.

Guarda il Gran Premio Red Bull di Andalusia live su DAZN. Attiva ora.