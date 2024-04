MotoGP | Ecco gli ostacoli di Yamaha per avere un team satellite

Dopo 26 stagioni al comando di Yamaha, Lin Jarvis ha rivelato questo fine settimana in un’intervista concessa a Motorsport.com che il 2024 sarà il suo ultimo anno come dirigente della marca dei tre diapason. Prima di chiudere questo capitolo, il britannico ha voluto siglare il rinnovo di Fabio Quartararo, pilastro del progetto, fino alla fine del 2026. Ricevuto il “sì” dal campione del mondo 2021, gli sforzi del dirigente si concentrano ora sul recuperare il team satellite a cui Yamaha rinunciò alla fine del 2022, non rinnovando con RNF, che firmò con Aprilia.

In un periodo in cui l’analisi dei dati delle moto è diventata un elemento fondamentale per l’evoluzione dei prototipi, disporre solo di due unità di M1 sulla griglia è un handicap evidente a cui Jarvis vuole rimediare. Tuttavia, per poter concretizzare questo desiderio, deve convincere uno dei team indipendenti, un ostacolo considerevole, se teniamo in considerazione che le uniche opzioni disponibili dovrebbero lasciare Ducati, con cui corrono, per passare a Yamaha. Dunque, la manovra non sembra brillante, se teniamo in conto la differenza di rendimento tra una moto e l’altra.

Fino a qualche mese fa, la maggior parte degli indizi lasciava pensare che VR46 fosse la struttura adeguata per quest’alleanza che la Casa di Iwata cerca. In particolare, per il vincolo che c’è tra Valentino Rossi e il marchio giapponese, di cui è ambassador. Tuttavia, la realtà è che la squadra di Tavullia è a un passo dal prolungare il suo impegno di Ducati per le prossime due stagioni (2025 e 2026), con un’opzione di andare anche oltre. Quest’ultimo non è un dettaglio da sottovalutare, dato che ora si stanno collocando tutte le pedine degli scacchi con qui si comincerà a giocare nel 2027, quando entrerà in scena il nuovo regolamento tecnico, caratterizzato dalla riduzione della cilindrata dei motori (a 850cc) e la limitazione dell’aerodinamica.

Davide Tardozzi, Team manager Ducati Team, saluda a Uccio Salucci. VR46 están muy cómodos con motos Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sono ancora ottimista sul fatto che possiamo tornare ad avere un team satellite nel 2025, perché vogliamo che sia così. Da quando so, VR46 e Ducati non hanno ancora formalizzato nulla. Raggiungere il nostro obiettivo sarà la notizia migliore per il campionato e per Yamaha”, ha raccontato Jarvis in una chiacchierata con Motorsport.com che ha avuto luogo ad Austin.

Nonostante la speranza del massimo responsabile di Yamaha, l’offerta che VR46 ha ricevuto da Borgo Panigale riunisce praticamente tutte le ambizioni della “tribù” di Rossi. In questo modo così diretto si è espresso Alessio Salucci, direttore e braccio destro del “Dottore, parlando con l’autore di queste righe. “Yamaha è la mia seconda casa. Però, prima di tutto, dovrebbe offrirci una moto più competitiva. La Ducati è una gran moto e il suo rendimento è molto alto. Noi lo dobbiamo ai nostri soci. Il cambiamento non è facile”, ha commentato Uccio. L’unico “ma” per Salucci è che la firma con Borgo Panigale non dà la possibilità di contare su una Desmosedici ufficiale per i prossimi due anni, dato che Pramac ha questa condizione in esclusiva. Al momento, almeno.

Con VR46 praticamente fuori da ogni possibilità, il focus di Yamaha si concentra ora sul provare a reclutare il team di Paolo Campinoti, e per quello giocherà il fattore emozionale. Motorsport.com apprende che Pramac ha tempo fino alla pausa estiva per esercitare un’opzione che dà diritto a rinnovare unilateralmente con Ducati fino al 2026. Firmando, manterrebbe per altre due stagioni il privilegio di essere l’unico team con supporto di fabbrica del marchio italiano. Arrivati al 2027, perderebbe questa esclusività, e con questa, una delle due moto ufficiali, rimanendo con una.

Dejará Paolo Campinoti, propietario de Pramac Racing, a Ducati para irse con Yamaha Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Per quanto possa essere doloroso questo passo indietro, è difficile immaginare che Pramac voglia rinunciare al suo status attuale. Questo permette alla squadra di vincere gare e lottare per il titolo, garantendo una visibilità che perderebbe se decidesse di unirsi a Yamaha. Optando per quest’ultima, la cosa più sicura è che VR46 erediterebbe questo ruolo fino al 2026, passando dal non avere alcuna Desmosedici di fabbrica a due.

Il rapporto tra Pramac e VR46 è diventato teso negli ultimi tempi e questo lascia perplessa Ducati, aperta a qualsiasi possibilità. “Sinceramente, non abbiamo idea di cosa possa decidere Pramac”, racconta una voce autorizzata che viene dagli uffici di Ducati, al COTA. Cambiare le moto rosse per quelle azzurre non è una manovra semplice dal punto di vista operativo, soprattutto se consideriamo la grande quantità di risorse che Ducati destina a Pramac, che non ha una grande infrastruttura.

Nel caso in cui Campinoti opti per sfruttare il bel momento della sua squadra, Yamaha dovrebbe guardare altrove, e probabilmente questo la porterebbe a provare a persuadere Gresini. La formazione di Faenza, parallelamente, vuole convincere Ducati a farsi dare una Desmosedici ufficiale nel 2025, con l’intenzione di impiegarla come requisito per far rimanere Marc Marquez.

Questa è una possibilità che sembra poco realistica in un momento in cui sono molti ad aspirare a questo trattamento di favore da parte del marchio che domina il mondiale e che, a sua volta, cerca di ridurre l’investimento che comporta il campionato, nei limiti del possibile.

Se è certo che Gresini ha rinnovato l’accordo fino alla fine del 2025, è anche vero che esiste una clausola liberatoria vincolata a una indennizzazione. Arrivati a questo punto, bisogna vedere se Yamaha vuole farsi carico di questa spesa per tornare a portare in pista quattro M1.

La differenza di potenziale che si può vedere attualmente tra le Ducati e le Yamaha piega perfettamente “l’overbooking” di richieste che ha la prima e la scarsità di quelle che invece ha la seconda.