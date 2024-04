MotoGP | Bezzecchi: "Non il risultato sperato, ma un punto di partenza"

Lo scorso anno, di questi tempi, Marco Bezzecchi aveva conquistato la sua prima vittoria in MotoGP in Argentina ed era senza ombra di dubbio uno dei candidati al titolo. A distanza di 12 mesi, con le aspettative che inevitabilmente si erano fatte più alte, il portacolori della Pertamina Enduro VR46 non può che essere messo tra le delusioni di questo avvio stagionale, anche se ha la scusante di una Desmosedici GP23 che sembra aver affossato i punti di forza del suo stile di guida.

In termini di risultati, il weekend di Austin è stato in linea con le due uscite precedenti e quindi avaro di soddisfazioni. Una scivolata in qualifica lo ha relegato al decimo posto in griglia e questo ha complicato la sua Sprint, perché in mezzo al traffico si è ritrovato spinto fuori dalla pista alla seconda curva ed ha chiuso 13°. Le cose sono andate un po' meglio domenica, quando è riuscito a portarsi a casa un ottavo posto, al termine di una gara che se non altro gli ha permesso di vedere il bicchiere mezzo pieno per il feeling con la sua Ducati che sembra essere in crescita.

"E' difficile essere contenti di un ottavo posto, ma questo fine settimana abbiamo fatto dei miglioramenti, quindi almeno di questo dobbiamo essere felici. Non possiamo pretendere di andare subito davanti con il livello che abbiamo mostrato fino a qui, ma sono migliorato parecchio in diversi aspetti della guida, quindi credo che ci siano alcuni spunti positivi in questo weekend. Ovviamente non è il risultato che avrei voluto, ma è un punto di partenza", ha detto Bezzecchi alla conclusione del Gran Premio delle Americhe.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Con il prossimo appuntamento si tornerà un po' alla "normalità", perché il Motomondiale farà ritorno in Europa, a Jerez. Tra le altre cose, il circuito andaluso ospiterà anche una giornata di test nel lunedì successivo al Gran Premio, che può essere fondamentale per chi come "Bez" è ancora alla ricerca del feeling giusto con la moto.

"Il test può essere molto importante per me, ci spero. L'anno scorso quando ci fermavamo a girare non avevo niente da provare, se non le partenze. Stavolta invece penso che proverò molte cose. Ma già nel corso del weekend proveremo a fare un altro step e migliorare il feeling che ho in sella alla moto. Jerez sarà importante, poi torneremo in Europa e lì l'atmosfera è sempre fantastica", ha concluso.