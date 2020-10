Théo Pourchaire debutta in F2 nei due round del Bahrain

I prossimi due ultimi appuntamenti della stagione 2020 della Formula 2 vedranno in griglia di partenza la presenza di un nome nuovo.

Théo Pourchaire, infatti, ha annunciato ieri nel corso di una diretta televisiva sull’emittente francese Canal+ che prenderà parte agli ultimi due round del campionato che si disputeranno in Bahrain sulle due differenti configurazione del tracciato di Sakhir.

Il diciassettenne francese è stato una delle rivelazioni del campionato 2020 di Formula 3. Pourchaire, dopo un primo appuntamento austriaco da dimenticare, si è subito rifatto sin dal weekend successivo conquistando il primo successo in campionato per poi ripetersi in Ungheria con una prestazione maiuscola in condizioni difficili.

La crescita di Pourchaire ha consentito al pilota della ART Grand Prix di arrivare all’ultimo appuntamento della stagione ancora in corsa per il titolo poi sfuggito per appena 3 punti.

Il teenager transalpino ha anche confermato il salto di categoria per la prossima stagione senza, però, indicare il team con il quale tenterà l’assalto alla Formula 2.

Tutto lascia pensare che gli ultimi due appuntamenti del Bahrain verranno disputati al volante di una monoposto del team HWA Racelab per poi affrontare il prossimo campionato ancora una volta con i colori della ART Grand Prix.