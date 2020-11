Rivoluzione F2: dal 2021 ci saranno 3 gare per weekend

Ridurre i costi. E’ stato questo l’imperativo dei promotori della Formula 2 e della Formula 3 nell’annunciare la rivoluzione prevista dal prossimo anno finalizzata a consentire la sopravvivenza ai team impegnati nelle due categorie.

La riduzione dei costi legati alla logistica, nonché di quelli inerenti il leasing dei propulsori e dei pezzi di ricambio, ha spinto gli organizzatori a modificare pesantemente il format di gara previsto per il prossimo anno.

La Formula 2 resterà anche nel 2021 la categoria di supporto alla Formula 1, ma abbandonerà le 2 gare per weekend per passare a 3. Gli appuntamenti disputati nel corso dell’intera stagione saranno 8, ma il numero di corse rimarrà inalterato con un totale di 24 gare.

Così facendo si torna ad un format già visto sino al 2018 nella Formula 3 Europea e quest’anno nella Formula Regional European Championship.

La rivoluzione prevista per il 2021 comporta però un prezzo salato da pagare che sicuramente farà storcere il naso agli appassionati.

Anche la Formula 3, infatti, vedrà rivoluzionato il proprio format con un totale di 3 corse per weekend, ma così facendo diventa impossibile far disputare 6 gare nello stesso weekend di F1. Per questo motivo la Formula 3 non correrà negli stessi appuntamenti nei quali saranno impegnati i piloti della Formula 2.

In questo caso è stato previsto di far disputare dal 2021 7 round per un totale di 21 corse totali, aumentando così il numero di gare stagionali rispetto a quanto visto sino al 2020.

Prende quindi sempre più corpo l'ipotesi che al posto della Formula 3, come categoria di supporto sarà presente la W Series.

Gli organizzatori, inoltre, hanno deciso di prolungare il ciclo di utilizzo delle attuali monoposto sempre nell’ottica di un contenimento dei costi.

Bruno Michel, CEO della Formula 2 e della Formula 3, ha commentato: “Uno dei nostri valori fondamentali, da quando è avvenuto il lancio della GP2 nel 2005, è stato il controllo dei costi ed oggi più che mai deve essere al centro della nostra strategia”.

“Le misure che abbiamo annunciato sono cruciali perché hanno un impatto sul modo in cui entrambi campionati funzionano, ma anche sul calendario e sul format del fine settimana di gara. Inoltre, le squadre che attualmente competono in entrambe le categorie avranno la possibilità di utilizzare parte del proprio personale tra le due serie così da risparmiare costi aggiuntivi”.

“Siamo fermamente convinti che ciò debba essere fatto e messo in atto il più rapidamente possibile per garantire che la stabilità di entrambi i campionati negli anni a venire”.