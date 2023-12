Pourchaire e Iwasa nei test di Super Formula dopo l'addio alla F2

Non sempre vincere in Formula 2 garantisce un'opportunità di fare il grande salto verso la Formula 1. Di questo ne è consapevole anche Theo Pourchaire che, dopo aver vinto il titolo nella categoria propedeutica al suo terzo anno, ha deciso di volare in Giappone per prendere parte ai rookie test della Super Formula, una delle serie più importanti nel panorama nipponico.

Il pilota francese ha conquistato il titolo proprio nell'ultima gara della stagione, battendo la concorrenza di Frederick Vesti, il quale era riuscito a mantenere aperta la lotta quantomeno fino al weekend conclusivo della stagione.

Pourchaire fa parte dell'Accademia della Sauber, ma il team di Formula 1 ha deciso di rinnovare ancora per un anno l'accordo di Guanyu Zhou, mentre il sedile di Valtteri Bottas non è mai stato in discussione avendo siglato un contratto pluriennale quando ha deciso di accasarsi con la scuderia svizzera. Per quanto il francese continuerà a far parte della squadra di Hinwil come pilota del simulatore e riserva per gli appuntamenti oltreoceano, è chiaro che, non potendo correre in Formula 1, è fondamentale trovare un modo per continuare a correre e non perdere certi meccanismi acquisiti in anni di carriera.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Theo Pourchaire, Squadra Alfa Romeo F1

Qualche mese fa Alessandro Alunni bravi, il responsabile della Sauber, aveva spiegato come stesse discutendo insieme ai manager del pilota transalpino la possibilità di trovargli un sedile in una categoria per mantenerlo allenato. Le opzioni erano principalmente due: un impegno nel WEC oppure in Super Formula, una delle serie più famose e importanti del Giappone. Una delle due opzione si è concretizzata e Pourchaire prenderà parte ai test che si svolgeranno a Suzuka dal sei all'otto dicembre.

Non è la prima volta che un pilota della Formula 2 decide di tentare l'avventura nipponica: Stoffel Vandoorne passò un anno in Giappone prima del suo approdo in McLaren nel 2017 e nella stagione successiva fu seguito anche da Pierre Gasly, il quale corse in Super Formula dopo aver vinto il titolo in GP2. Anche Liam Lawson quest'anno ha tentato l'esperienza nel Sol Levante accanto al programma in Formula 1, ottenendo anche buoni risultati.

Anche se non è stata ancora annunciata ufficialmente una sua partecipazione alla stagione completa, questo test rappresenta un primo passo per Pourchaire verso il campionato giapponese. Il francese guiderà guiderà per la squadra Toyota Impul nei due giorni iniziali del test e condividerà la SF23 numero 19 con il danese Oliver Rasmussen, che è stato recentemente nominato primo pilota per l'espansione di Jota a una seconda Porsche 963 clienti nel Campionato Mondiale Endurance.

Photo by: Red Bull Content Pool Ayumu Iwasa, DAMS

Nel frattempo, il giovane pilota Red Bull-Honda Ayumu Iwasa, quest'anno in Formula 2, guiderà per Mugen, essendo già stato annunciato come sostituto di Liam Lawson a tempo pieno per la stagione 2024. Iwasa ha avuto modo di provare la vettura in occasione dell'evento Honda Thanks Day a Motegi lo scorso fine settimana, in vista della sua prima vera partecipazione nei test dei prossimi giorni.

Tanta curiosità anche per Juju Noda, figlia dell'ex pilota di Formula 1 Hideki Noda, che sarà uno dei tre piloti che effettueranno i test per TGM insieme a Nobuharu Matsushita e Rasmus Lindh. Per la giovane diciasettenne si tratterà di un ritorno in Giappone, dopo che negli ultimi anni ha preso parte a diversi campionati in Europa, tra cui la F4 danese nel 2021, la W Series nel 2022 e all'EuroFormula Open nel 2023.