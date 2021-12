F2 | Piastri fa prove di pole nelle Libere di Abu Dhabi

L’ultimo appuntamento della stagione 2021 di Formula 2 si è aperto con un nome noto in cima alla classifica dei tempi delle libere: Oscar Piastri.

Il cannibale del campionato ha deciso di lasciare il segno sul tracciato di Abu Dhabi sin dal venerdì mattina chiudendo la sessione con il crono di 1’36’’800 facendo capire da subito di voler conquistare la quinta pole consecutiva.

Piastri, a cui era stato cancellato un crono nelle battute iniziali per essere andato oltre i limiti della pista, ha mostrato immediatamente un confidenza totale con la sua monoposto ed è riuscito a precedere un sorprendete Jack Doohan.

L’australiano della MP Motorsport, che già al debutto a Jeddah aveva stupito positivamente, ha chiuso con il secondo crono ad appena 21 millesimi di ritardo piazzandosi davanti ad un ritrovato Christian Lundgaard.

Il talento danese della ART Grand Prix, reduce da una stagione condizionata da numerosi episodi sfortunati e prossimo al passaggio in IndyCar, ha firmato il terzo tempo della mattinata accusando un gap dalla vetta di soli 35 millesimi.

Ben più importanti i distacchi dal quarto in poi. Ralph Boschung, che in questo finale di stagione sembra aver trovato un passo costante e competitivo, ha ottenuto il quarto riferimento in 1’37’’299 diventando il primo pilota a non scendere sotto il muro dell’1'37’’ e pagando 4 decimi di ritardo dalla prestazione firmata Piastri, mentre Clement Novalak ha consentito alla MP Motorsport di avere entrambe le vetture in top 10 anche se il distacco dalla vetta è stato di mezzo secondo.

Tra i piloti desiderosi di chiudere al meglio una stagione caratterizzata da troppi alti e bassi ci sono anche Juri Vips e Marcus Armstrong.

L’estone della Hitech GP ha ottenuto il sesto tempo in 1’37’’399 ed ha preceduto il vincitore della Sprint Race 1 di Jeddah per soli 77 millesimi.

Bene anche la sessione di libere di Bent Viscaal. L’olandese del team Trident, che già nello scorso appuntamento era riuscito ad andare a podio in Gara 2, ha confermato l’ottimo stato di forma di questo finale di stagione portandosi sino all’ottava posizione in classifica dei tempi con il crono di 1’37’’615.

Leggermente in difficoltà Robert Shwartzman. Il russo della Prema, che ha annunciato nella giornata di ieri l’addio alla F2 al termine di questa stagione, non è sembrato incisivo da subito come visto la scorsa settimana ed ha ottenuto oggi il nono crono pagando 8 decimi di ritardo dal compagno di team e precedendo Marino Sato.

Fuori dai primi 10 Guanyu Zhou, autore dell’undicesimo tempo in 1’37’’738. Alle 15:30 scatterà la sessione di qualifiche che determinerà la griglia di partenza dell’ultima Feature Race dell’anno.