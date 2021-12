F2 | Piastri cala il pokerissimo di pole ad Abu Dhabi

Silverstone, Monza, Sochi, Jeddah, Abu Dhabi. Negli ultimi cinque appuntamenti stagionali è stato Oscar Piastri l’autentico padrone della qualifica.

Il pilota della Prema anche a Yas Marina ha dettato legge sul giro secco conquistando la quinta pole consecutiva con una facilità disarmante.

Piastri aveva già scritto il proprio cognome in cima alla lista dei tempi al termine del primo run, ottenendo un giro che sembrava perfetto con i migliori parziali in ogni settore, ma è stato nel secondo tentativo che ha davvero lasciato a bocca aperta.

Al miglior riferimento nel T1, con 3 decimi di vantaggio rispetto a quanto fatto in precedenza, non è corrisposto un T2 allo stesso livello, ma Oscar non ha mai alzato il piede per poi transitare sul traguardo con il crono di 1’35’’077.

Alle spalle del cannibale della qualifica ha chiuso uno straordinario Jack Doohan. Alla seconda qualifica in Formula 2 il pilota della MP Motorsport ha stupito tutti occupando provvisoriamente la vetta della classifica per poi chiudere dietro il connazionale con un gap di 2 decimi.

Se queste sono le premesse si prospetta un 2022 di grande valore per il figlio d’arte gestito dalla Academy Red Bull.

I diretti inseguitori in classifica di Piastri scatteranno domenica dalla seconda fila. Guanyu Zhou, apparso in ombra per buona parte della sessione, è riuscito a riscattarsi nel corso dell’ultimo tentativo fermando il cronometro sul tempo di 1’35’’348, mentre Robert Shwartzman non è riuscito a mettersi davanti al cinese per un ritardo di soli 12 millesimi.

Continua a ben impressionare Ralph Boschung in questo finale di stagione. Il pilota svizzero, che anche il prossimo anno sarà presente in F2 con il Campos Racing, ha ottenuto il quinto tempo in 1’35’’496 ed è riuscito a precedere un Théo Pourchaire apparso subito in forma dopo quanto accaduto nella Feature Race di Jeddah.

Il rookie francese, ancora una volta, è stato il miglior portacolori della ART Grand Prix ed ha chiuso con il sesto crono con un ritardo dalla vetta di 4 decimi.

Liam Lawson è stato il raggio di luce in casa Hitech GP. Il pilota neozelandese, infatti, è riuscito ad entrare in top 10 con il crono di 1’35’’511, più lento di soli 7 millesimi rispetto a Pourchaire, ed ha preceduto Felipe Drugovich.

È mancato il guizzo di Dan Ticktum in questa ultima qualifica della stagione. L’inglese, alla sua ultima apparizione in F2, ha ottenuto il nono tempo precedendo Jehan Daruvala e domani, nella Sprint Race 1 saranno le monoposto del team Carlin a monopolizzare la prima fila con l’indiano che scatterà dalla pole.