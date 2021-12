F2 | Verschoor sostituisce Fittipaldi ad Abu Dhabi

Richard Verschoor ritorna in Formula 2. Il pilota olandese, che sino al round di Sochi ha corso per il team MP Motorsport, aveva annunciato prima dell’appuntamento dell’Arabia Saudita che non avrebbe proseguito la stagione per mancanza di budget.

Adesso il vincitore del GP di Macao 2019 è stato chiamato per disputare l’ultimo appuntamento del campionato per prendere il posto dell’infortunato Enzo Fittipaldi nel Charouz Racing System.

In occasione della scorsa Feature Race il pilota brasiliano è stato sfortunato protagonista di un incidente tremendo al via.

Quando si sono spenti i semafori la monoposto di Théo Pourchaire è rimasta ferma sulla terza casella in griglia e Fittipaldi non è riuscito ad evitarla centrandola in pieno sino a sollevarla da terra. Lo scontro è stato violento e subito la direzione gara ha esposto la bandiera rossa per consentire al personale medico di soccorrere i due piloti.

Entrambi sono stati trasporti in elicottero al King Fahad Armed Forces Hospital di Jeddah e ad avere la peggio è stato il brasiliano al quale è stata riscontrata una frattura al tallone destro ed una lesione al sopracciglio sinistro.

Il Charouz Racing System si è così visto costretto a rimpiazzare Fittipaldi per l’ultimo appuntamento stagionale di Abu Dhabi e la scelta è caduta su un pilota rodato come Verschoor.

“Prima di tutto voglio rivolgere il mio pensiero ad Enzo” ha dichiarato il pilota olandese. “Spero che si riprenda bene ed in fretta”.

Il personale medico mette Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System su una barella Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Sono felice di tornare a correre e sono entusiasta di farlo con Charouz Racing System, speriamo di poter finire questa stagione con un buon risultato”.

Per Verschoor la stagione 2021 di Formula 2 è stata positiva. Al debutto nella categoria è riuscito a conquistare un totale di 55 punti oltre al successo nella Sprint Race 2 di Silverstone che gli ha regalato al prima vittoria nella serie.