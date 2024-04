F1 | McLaren in coro: “Ottimisti, MCL38 migliore di quel che sembra"

Se si guardasse solamente la classifica della prima sessione, quella asciutta, la McLaren non andrebbe oltre l’ottavo posto ottenuto da Oscar Piastri a un secondo dalla vetta centrata da Max Verstappen. Tuttavia, dietro quell’ottavo e decimo posto ci sono delle considerazioni da fare, a partire dal fatto che entrambi i piloti della scuderia di Woking non hanno potuto completare il loro miglior giro nel momento ideale.

I due piloti McLaren erano infatti stati tra i primi a scendere in pista con la mescola più tenera, a circa mezz’ora dal termine della sessione, in modo da avere i primi riferimenti sulla soft prima di concentrarsi sulle simulazioni sulla lunga distanza. Tuttavia, proprio nel momento in cui stavo percorrendo il loro giro veloce è uscita la bandiera rossa per l’incidente di Logan Sargeant, costringendo i due portacolori della squadra britannica ad abortire il giro.

A quel punto, al fine di non sprecare un altro set di pneumatici, sia Norris che Piastri sono stati costretti a tornare in pista con il medesimo treno di coperture a mescola tenera usato in precedenza, che a quel punto aveva già dato il picco di performance sul giro secco. Per quanto si trattasse solo della sessione di apertura del weekend, la pista di Suzuka generalmente è molto aggressiva sulle gomme, per cui non è particolarmente semplice far sopravvivere a lungo le coperture per più tentativi.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Proprio per questo, entrambi i piloti nutrono maggior fiducia sul potenziale della macchina rispetto a ciò che racconta la classifica, vedendosi in lotta con le Aston e le Mercedes: “Penso che il nostro passo sia migliore di quello che sembra e che racconta la classifica, anche perché il mio giro migliore è stato interrotto quando è uscita la bandiera rossa”, ha spiegato Norris al termine della giornata.

“Nel secondo giro ormai le gomme avevano già avuto un calo di prestazioni. Siamo in una buona posizione, molto vicini ad Aston e Mercedes, che è quello che ci aspettavamo. Red Bull è troppo avanti per il momento. Vediamo cosa possiamo fare domani, ma per il momento è andata come ci aspettavamo e in linea con il resto della stagione”.

Il britannico e il compagno di squadra hanno anche provato configurazioni aerodinamiche differenti, in modo da comprendere il giusto livello di carico per questa pista. Da una parte si cercano velocità di punta più elevate sugli allunghi, ma dall’altra si vuole anche trovare il giusto compromesso al fine di non sacrificare eccessivamente la gestione gomma. Per quanto sia difficile comprendere il livello in termini di mappe motore nella prima sessione di libere, tra i due piloti vi era una differenza di 3/4 km/h, probabilmente giudicata troppo contenuta per far propendere verso l’utilizzo dell’ala scarica.

“Avevamo livelli di carico differenti con Oscar, ho provato a girare più scarico, ma non è sembrata una alternativa così competitiva come la versione più carica. Credo che domani mattina andrà bene, si tratta solo di trovare quel feeling prima della qualifica. La macchina è buona, ma Ferrari ha fatto un buon passo in avanti e probabilmente è davanti a noi, ma la vettura si sta comportando come ci aspettavamo. Facciamo un po’ fatica in certi punti, dobbiamo limitare quanto perdiamo in certi tratti. Se ci riusciamo, credo che possiamo fare bene”.

“È chiaro che ci manca un po’ di carico e una macchina meglio bilanciata nelle curve lente. Puoi provare a girarci intorno, ma si tratta di un compromesso e non sempre ha senso”, ha poi aggiunto il pilota della McLaren, rimarcando i punti deboli visti già in passato, tra cui le difficoltà nei tratti lenti come il tornantino dopo le due Degner.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il compagno di squadra, Oscar Piastri, il quale nutre comunque fiducia in vista del resto del fine settimana.

“Penso che siamo a un buon punto e in un buon stato di forma. È un po' difficile notarlo, anche perché nelle FP1 la bandiera rossa è uscita proprio nel momento peggiore per noi. Quindi è un po' difficile sapere esattamente a che punto siamo, ma siamo soddisfatti”.

“Penso che abbiamo una macchina competitiva. Sarà interessante vedere se riusciremo a replicare il passo e le prestazioni che avevamo in Australia. Ovviamente a Suzuka siamo andati bene lo scorso anno ed è stata una buona pista, ma sento che altri hanno fatto dei passi in avanti, quindi vedremo cosa riusciremo a fare, ma siamo ragionevolmente ottimisti di poter essere vicini ai primi”, ha poi aggiunto Piastri. Già giovedì lo stesso australiano aveva sottolineato come, nonostante quello giapponese fosse sulla carta un buon tracciato per la MCL38, vi era anche il sospetto che Ferrari avesse fatto dei notevoli passi in avanti.