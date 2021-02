F2: Charouz punta su Beckmann e Samaia per il 2021

Un rookie ed un pilota con già un anno di esperienza nella categoria. Il Charouz Racing System ha scelto questo mix per affrontare la stagione 2021 di Formula 2.

Beckmann avrà così finalmente la possibilità di salire di categoria dopo aver ben impressionato negli ultimi anni in Formula 3.

Il tedesco, in realtà, si è sempre espresso al meglio quando ha vestito i colori del team Trident, mentre nel 2019, quando ha abbandonato la squadra italiana per passare alla ART Grand Prix, non ha vissuto una stagione semplice.

Per Samaia sarà un secondo anno nella serie dopo aver debuttato nel 2020 con il Campos Racing senza però riuscire ad ottenere nemmeno un punto.

“Sono felice di poter fare questo salto in Formula 2 dopo aver trascorso buona parte della mia carriera in Formula 3. Sarà eccitante trovarsi alla guida di una nuova vettura ed affrontare un nuovo campionato. Ovviamente per me si tratterà di un ulteriore passo verso le Formula 1”.

“Il Charouz Racing System è un team che si è sempre mostrato competitivo in Formula 2. Ha una struttura solida. Nel corso dei test ho avuto modo di conoscere tutti i membri della squadra e sono certo che avremo una ottima stagione”.

Antonín Charouz ha voluto dare il benvenuto ai suoi nuovi piloti: “Sono felice di avere David e Guilherme con noi per questo campionato. Se guardiamo allo scorso anno forse è stata la stagione più complicata nella nostra storia, ma abbiamo stretto i denti e vogliamo tornare al vertice”.

“Sono fiducioso per il 2021. Abbiamo già avuto modo di conoscere Bekcmann e Samaia in occasione dei test ed abbiamo avuto risultati incoraggianti da entrambi”.