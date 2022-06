F2 | Sospensioni e risse dopo la Feature Race di Baku

È stato un finale di giornata particolarmente movimentato quello che ha vissuto il paddock della Formula 2 a Baku.

Al termine di un weekend dove gli incidenti non sono assolutamente mancati, il collegio dei commissari ha dovuto lavorare a lungo per comminare numerose penalità, ma le ostilità sono proseguite anche lontano dalla pista.

Nel corso della Feature Race si è assistito ad un brutto incidente tra Cem Bolukbasi e Roy Nissany. Il turco del Charouz Racing System ha provato a resistere alla pressione del più veloce israeliano della DAMS, ma ha completamente esagerato quando, giunti entrambi in curva 2, Bolukbasi ha forzato la staccata restando all’interno finendo col colpire con la posteriore destra della sua vettura l’anteriore sinistra della monoposto di Nissany.

Il risultato? Entrambi sono andati ad impattare contro le barriere di protezione e il pilota del team DAMS, via radio, non le ha mandate a dire al collega definendolo un idiota.

L’atmosfera si è subito surriscaldata nel paddock quando il padre di Bolukbasi si è recato nel tendone della DAMS per chiedere conto e ragione a Nissany di quelle parole mandate in onda dalla regia internazionale.

Il padre di Bolukbasi ha ammesso di aver avuto un acceso scambio verbale con l’israeliano, mentre Francesco Martinez, il preparatore del pilota della DAMS, è intervenuto e ci sono stati alcuni spintoni.

La Federazione, applicando l’articolo 9.15.1 del Regolamento Sportivo Internazionale, ha revocato l’accesso al paddock per il prossimo evento di Silversone al padre di Bolukbasi, mentre al pilota turco è stata inflitta una multa di 5.000 euro che dovrà essere pagata entro 48 ore.

Amaury Cordeel Baku

Dovrà saltare l’appuntamento di Silverstone anche Amaury Cordeel. Il pilota del Van Amesfoort Racing, infatti, è stato ritenuto responsabile dell’incidente avvenuto sempre nella Feature Race con Olli Caldwell.

Nelle battute iniziali i due sono entrati in contatto quando l’inglese del Campos Racing stava provando a superare il belga all’esterno di curva 4. La direzione gara ha ritenuto Cordeel unico responsabile del contatto ed ha inflitto al pilota del team VAR tre posizioni di penalità in griglia per il prossimo appuntamento al quale parteciperà ed inflitto un punto di penalità.

Cordeel ha così accumulato già 12 punti di penalità in appena 6 round e dovrà saltare l’appuntamento di luglio a Silverstone per tornare in pista la settimana successiva a Spielberg.