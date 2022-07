F2 | Van Amersfoort: Hughes ha il COVID. Al suo posto Beckmann

A pochi giorni dal via dell'appuntamento di FIA Formula 2 al Paul Ricard, arrivano brutte notizie per il team Van Amersfoort Racing e per Jake Hughes.

Il pilota britannico, in forza al team olandese, è risultato positivo al COVID-19 e, per questo motivo, sarà costretto a saltare l'appuntamento francese della categoria propedeutica alla Formula 1 previsto per questo fine settimana.

A rendere nota la positività al virus di Hughes è stato il team Van Amersfoort con un breve comunicato in cui ha anche annunciato il nome del pilota che sarà chiamato a sostituire il britannico.

"Dopo essere risultato positivo al COVID, siamo costretti a sostituire Jake Hughes per le prossime gare al Paul Ricard".

A sostituire Hughes sarà il pilota tedesco David Beckmann: "Jake sarà sostituito da David Beckmann che, a causa delle prossime due gare ravvicinate, correrà con noi anche all'Hungaroring. Van Amersfoort augura a Jack un buon recupero!".

Dunque Beckmann sarà impiegato da Van Amersfoort Racing in Francia e poi la prossima settimana in Ungheria. Una buona occasione per mettersi in mostra, mentre Hughes dovrà recuperare la piena forma per poi tornare titolare della sua monoposto.

Nelle prime otto manche di gara della stagione, Hughes è finito a punti in 5 occasioni. Il miglior risultato lo ha ottenuto in Arabia Saudita, ma il bottino di punti complessivo ha raggiunto appena quota 26 e questo lo ha portato a occupare la 15esima posizione nella classifica generale Piloti 2022.

Beckmann, invece, ha 4 punti in classifica, frutto dell'arrivo a punti formato a Imola.