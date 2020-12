Francesca Linossi alla 6h di Roma con la Mercedes

Questo fine settimana, sarà l’ultimo appuntamento stagionale per Francesca Linossi.

La driver bresciana salirà nuovamente sulla Mercedes AMG GT3 EVO del Team AKM Motorsport by Antonelli.

L’occasione sarà l’appuntamento con la XXIX Edizione della 6H di Roma che si disputerà sul tracciato dedicato a Piero Taruffi.

Il resto dell’equipaggio è ancora da definire, sarà un fine settimana impegnativo con la prima di sessioni di prove libere alle 10.30 di venerdì sulla distanza di 90 minuti.

Semaforo verde per la seconda sessione alle 13.35, sempre sulla medesima distanza. Il Sabato sarà dedicato alle due sessioni di qualifica, la prima alle 10.20-11.10 e la seconda dalle 14.00-14.25.

La gara come di consueto vedrà lo start domenica mattina alle 09.30. Una gara di durata è sempre una incognita e durante le prove ci saranno da capire strategie e assetti in vista della gara.

"Sono molto felice di chiudere la stagione con la 6H di Roma - ha detto la Linossi - Una gara storica molto blasonata e impegnativa. Siamo a metà Dicembre e le condizioni meteo saranno fondamentali, le basse temperature non favoriscono gli pneumatici".

"Sarà importante riuscire a scaldarli e azzeccare le pressioni, oltre all’assetto per il passo gara. Tra poco conoscerò i miei compagni d’avventura, da parte mia darò tutta me stessa per fare bene".