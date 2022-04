CIGT | Linossi-Piria, ecco il duo 'rosa' schierato da Tsunami

Era da tanto che aspettavamo un equipaggio tutto al femminile nel Campionato Italiano Gran Turismo e finalmente la stagione 2022 vedrà in pista assieme Francesca Linossi e Vicky Piria.

Le due ragazze saranno protagoniste in GT Cup al volante della Porche 911 GT3 Cup preparata dal team Tsunami RT.

Oltre ad essere due ottime driver, le due sono anche amiche da tanto tempo. Andiamo a scoprire quali sono le loro prime impressioni dopo il primo test effettuato assieme a Cremona - in attesa del debutto ufficiale nella prima gara del GT Sprint a Monza - raggiunte da Motorsport.com appena scese dalla macchina con l’adrenalina e l’entusiasmo alle stelle.

"Che devo dire, sono contenta di correre nuovamente nel CIGT in Classe GT Cup e di farlo con la Porsche e con Tsunami RT, un team che ha tanta esperienza con questa macchina", spiega la Linossi a Motorsport.com.

"Sono entusiasta e felice di correre con Vicky, visto che siamo anche amiche, e portare finalmente un equipaggio tutto al femminile nel GT è fantastico. Abbiamo fatto un primo test a Cremona, ora ci prepariamo per Monza".

"Sappiamo benissimo che la stagione sarà impegnativa, ci saranno tanti equipaggi agguerriti. Cercheremo di mettere dietro più 'maschietti' possibile".

Francesca Linossi, Vicky Piria, Tsunami RT, Porsche 911 GT3 Cup Photo by: Tsunami RT

La Piria, parlando sempre con Motorsport.com, ha aggiunto: "Giornata super positiva, per me è stato il primo vero test con una vettura GT. Avevo già fatto qualcosa, ma mai una prova propedeutica in vista di una gara".

"La macchina è stupenda, mi è piaciuta da subito, ovviamente diversa dalle formula usate fino ad ora, ci sono da fare chilometri per capirla e prendere confidenza, ma va molto forte".

"Il sogno nel cassetto era correre con Francesca, ci siamo conosciute grazie alla W Series, a volte ci troviamo a Milano a fare shopping, parliamo di macchine. Abbiamo una stima reciproca e lavorare insieme per la prima volta è stato speciale e molto produttivo".

"Il test è stato incredibile, c'è da fare un po’ di rodaggio, ma possiamo andare bene. Non vedo l’ora di rimettermi al volante, sono davvero felice".