CIGT | Francesca Linossi pronta per la nuova sfida tutta 'rosa'

Per Francesca Linossi è il momento di rimettersi al volante per difendere il titolo di Campionessa Italiana GT Cup 2021, e lo farà all’Autodromo di Monza nel prossimo weekend.

La bresciana è pronta per la nuova sfida che la attende nel GT Sprint, in coppia con Vicky Piria, a bordo della Porsche 911 GT3 Cup del Team Tsunami RT.

Sarà un weekend veramente intenso, viste le oltre venti macchine nella categoria GT Cup e le più di quaranta in totale in griglia.

Dopo aver militato lo scorso anno con la Ferrari 488 Challenge, la lombarda si è spostata sulla vettura di Stoccarda.

Il Team Tsunami RT è sicuramente una squadra di riferimento, vista la lunga esperienza nel Porsche Carrera Cup Italia sia nelle competizioni GT.

Francesca Linossi Photo by: Francesca Linossi

A metterci lo zampino nel weekend potrebbe essere il meteo, visto che è prevista pioggia. Sarà molto importante la qualifica per via del poco tempo a disposizione e soprattutto la posizione di partenza per evitare l’imbuto della prima variante.

"Finalmente si ritorna in pista per quella che per me è la gara di casa - dice la Linossi - Sarò al via con la mia amica Vicky e proveremo a fare il nostro massimo".

"Cercheremo di trovare il miglior assetto possibile nella prima sessione di libere, non sarà facile visto il traffico che ci sarà e soprattutto il meteo che potrebbe condizionare lo stato della pista".

"Ho fiducia nel team Tsunami RT, vista la loro esperienza con la 911 GT3 Cup e nella mia compagna di squadra. Darò il massimo come sempre e speriamo di portare a casa un buon risultato".