BMW chiude il legame con Schnitzer dopo oltre 50 anni!

La BMW terminerà la collaborazione con la Schnitzer Motorsport dopo oltre 50 anni!

Dopo i successi ottenuti nel WTCC 1987 e nel DTM 2012, oltre all'avventura vissuta assieme a Le Mans, secondo quanto appreso da Motorsport.com non ci saranno più legami con la squadra, che già nel 2016 era stata tolta dal programma DTM di BMW nel passaggio a due soli team.

Nel 2020 la Schnitzer era stata in azione alla 24h del Nurburgring coi piloti ufficiali sulla M6 GT3 e aveva preso parte allo sviluppo della M4 GT3. Per il momento né BMW e né Herbert Schnitzer in persona hanno voluto rilasciare commenti ufficiali, anche se il comunicato dovrebbe arrivare nel pomeriggio.

Inoltre anche il team RBM non dovrebbe far parte della famiglia bavarese l'anno prossimo, mentre RMG sarebbe deputata a sviluppare la nuova GT3, che però non sarà pronta prima di fine anno e quindi non dà modo alla Casa di presenziare nel DTM.

Non ci sarebbero invece novità sull'IMSA SportsCar Championship, seppur pare che il Team RLL continui solo nelle gare endurance (Daytona, Sebring, Watkins Glen e Road Atlanta) con le due M8 GTE.

La Schnitzer era passata alle corse GT nel 2017 con la riorganizzazione di BMW, prendendo parte all'ADAC GT Masters in Germania con una M6 GT3 ufficiale, passando poi a due nel 2018.

Tra 2017-20 ci sono state anche presenze alla 24h del Nurburgring e alla GT World Cup di Macao, vinta da Augusto Farfus Jr nel 2018.

Schnitzer ha anche rappresentato BMW nell'Intercontinental GT Challenge 2019, ma la storia inizia in realtà a metà anni '60, coi fratelli Josef ed Herbert Schnitzer a competere con le BMW, per poi sviluppare la carriera del team anche nel turismo tra anni '80 e '90.

In bacheca ci sono titoli di Germania, Gran bretagna, Italia, European Touring Car Championship e WTCC sotto la guida di Charly Lamm, scomparso nel 2019.