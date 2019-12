WRC, Evans: "Spero di partire alla pari con Ogier a inizio anno"

Per la seconda volta in carriera Elfyn Evans si trova pronto per iniziare una nuova stagione nel WRC accanto a Sébastien Ogier. Questa volta, a differenza della prima, il francese non è campione del mondo in carica. Anzi, è proprio alla ricerca dell'immediato riscatto dopo una stagione a dir poco complessa con Citroen Racing.

Evans e Ogier, così come Rovanpera, sono arrivati in Toyota per sostituire il partente Ott Tanak, ma anche i non confermati Jari-Matti Latvala e Kris Meeke. Il dubbio a inizio stagione è sulle gerarchie che vigeranno sin dall'inizio nella squadra giapponese.

Se Ogier fosse designato come leader del team sin da Monte-Carlo sarebbe comprensibile (anche considerando il palmarès dei compagni di squadra), ma Elfyn Evans spera di poter giocare una partita alla pari con il 6 volte iridato, almeno nelle prime gare della nuova stagione che scatterà nel weekend che andrà dal 23 al 26 gennaio.

"Storicamente Toyota è un team che ha sempre cercato di dare pari opportunità ai propri piloti e sono fiducioso che questa linea possa continuare a essere perseguita. Ma questo dipende da me e dalle mie prestazioni", ha dichiarato Evans a Motorsport.com.

"Devo concentrarmi su quello che devo fare e non pensare ad altre cose. Non sto pensando a quante possibilità avrò di vincere questo o quel rally. Non ho obiettivi particolari e ho lo stesso approccio con il Mondiale".

"Il mio approccio per Monte-Carlo sarà: correre e cercare di sfruttare al massimo tutte le opportunità. Questo sarà l'approccio che avrò anche per il resto dell'anno".