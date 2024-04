WRC | Toyota schiera tutte le punte di diamante al Rally Portogallo

Il WRC si appresta in questo fine settimana a prendere parte al quarto appuntamento della stagione 2024, il Rally di Croazia, ma Toyota Gazoo Racing ha svelato nel corso delle ultime ore anche la propria line up piloti per l'evento successivo, il Rally del Portogallo, che si terrà dal 9 al 12 maggio.

Si tratta di una line up interessante perché la migliore possibile, quella che andrà ad annoverare il 2 volte campione del mondo in carica Kalle Rovanpera navigato dal solito Jonne Halttunen, L'8 volte campione del mondo Sébastien Ogier navigato da Vincent Landais accanto al pilota titolare Elfyn Evans, navigato da Scott Martin.

Al volante di una Toyota GR Yaris Rally1 ci sarà anche Takamoto Katsuta, per completare così il quartetto di vetture ufficiali giapponesi al via del quinto evento della stagione, sebbene non sarà indicato come pilota in grado di portare a casa punti validi per il Mondiale Costruttori.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Foto di: Toyota Racing

Sébastien Ogier, intanto, tornerà a correre in questo fine settimana al Rally di Croazia, tornando al volante della GR Yaris Rally1 numero 17 dopo averlo fatto nella gara d'apertura della stagione, il Rallye Monte-Carlo.

"Mi sono goduto il riposo dopo Monte-Carlo e ora sono molto contento di tornare a correre", ha dichiarato il francese. "Il test che ho fatto la scorsa settimana è stato utile per tornare ad avere feeling con la vettura, perché dovremo affrontare strade impegnative: saranno veloci, con salti e tratti molto angusti. Inoltre sappiamo bene che il meteo potrà essere incerto".

"Non avremo una posizione di partenza ideale per i rally su asfalto, dunque dovremo vedere in che condizioni troveremo le prove speciali. Il mio obiettivo è quello di lottare per il podio e provare a vincere, ma sono qui anche per aiutare il team. E con il nuovo sistema che assegna i punti nel fine settimana, possiamo vedere come le domeniche siano diventate più importanti che mai".