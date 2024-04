WEC | Toyota, gioia a metà: "Ferrari più forte in tutto. Quasi.."

C'è parziale soddisfazione in casa Toyota Gazoo Racing per il ritorno al successo nel FIA World Endurance Championship al termine di una 6h di Imola davvero interessante che ha premiato gli sforzi di Kamui Kobayashi, Nyck De Vries e Mike Conway.

Sul terreno di casa della Ferrari le GR010 Hybrid erano partite con la speranza di mettere almeno una vettura sul podio, dato che le 499P hanno dominato la scena fin dalle prime Prove Libere.

Ma un clamoroso errore del muretto di Maranello, che ha lasciato per troppo tempo in pista le sue tre Hypercar con la pioggia ormai copiosa sul tracciato, mentre gli altri si erano già fermati a cambiare le gomme, ha spalancato la porta al ritorno al successo per i giapponesi.

Al termine dell'evento i sorrisi in TGR erano ben visibili, anche se David Floury ha voluto calmare gli entusiasmi fin da subito, mettendo in evidenza che si è trattato di un momento per certi versi fortunato.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

“Abbiamo vinto senza essere i più veloci, per cui possiamo dire che si è trattato più di un discorso sulle gomme e sull'operatività del team”, spiega il Direttore Tecnico a Motorsport.com e agli altri giornalisti presenti ad Imola, quando ormai la sera era scesa e il freddo si faceva pungente sul Santerno.

"In generale sono convinto che con le Porsche fossimo più o meno pari, mentre le Ferrari hanno dimostrato di essere decisamente più forti in tutto. A parte nella strategia...", abbozza con un sorriso beffardo, che però lascia poi spazio all'onesta analisi.

"Non credo che ci si debba esaltare troppo per questo successo, dato che la gara si è decisa per una strategia sulle gomme e non sul passo puro. Se guardiamo questo aspetto, la Ferrari era 4 decimi più veloce di noi. E questa non è una cosa di cui possiamo essere felici".

"Ma per quanto ci riguarda non stiamo gestendo nulla in vista di Le Mans, l'impegno è al massimo in tutte le gare e continueremo ad essere uguali anche a Spa".

Podio: #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Le Ferrari hanno dominato la prima parte, poi il fattaccio le ha relegate ai margini della Top5, mentre le GR010 hanno cercato di difendersi come potevano soffrendo le velocità di punta.

"Quando ha cominciato a piovere non abbiamo voluto correre rischi e siamo subito rientrati per montare gomme da bagnato. Prima eravamo riusciti a gestire bene le gomme, ma anche la Ferrari era stata bravissima da questo punto di vista".

"Onestamente, però, fare tre stint con le stesse gomme era rischioso ed è per questo che le abbiamo cambiate su un lato ad un certo punto, per non correre rischi".

"Abbiamo faticato all'inizio contro la BMW, che aveva una velocità di punta maggiore. Qui è difficile superare, ci abbiamo provato, ma c'era anche il rischio di commettere errori stupidi. Quando vuoi vincere il campionato bisogna essere consistenti in ogni gara".

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries Foto di: Paolo Belletti

La Toyota si è ritrovata in testa a combattere contro le Porsche e la #6 di Kévin Estre nel finale ha dato vita ad una grande lotta con Kobayashi, che pur consapevole di avere il margine di 5" che sarebbero stati inflitti alla 963 per una sanzione comminatale in precedenza, ha fatto il suo dovere resistendo agli assalti del francese.

“Prima di cominciare lo stint finale eravamo un po' preoccupati e ci stavamo chiedendo come saremo riusciti a gestire la benzina per evitare di dover fare un rifornimento rapido prima della bandiera a scacchi, ma Kamui è stato perfetto, ha fatto un lavoro fantastico risparmiando energia e riuscendo a stare davanti in modo brillante".

"Sapevamo che la Porsche avrebbe dovuto scontare la penalità, ma l'obiettivo era rimanere davanti continuando a combattere, non volevamo vincere approfittando della loro penalizzazione".

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries

Kobayashi non ha invece nascosto la gioia per un risultato che prima del via era decisamente insperato.

"È stata una gara molto dura e vincere qui è assolutamente fenomenale. La nostra macchina non era la più veloce questa settimana, ma la squadra ha lavorato molto bene", sottolinea il pilota/team principal.

"Mike e Nyck hanno fatto un lavoro fantastico prima che io prendessi il comando. All'inizio del mio stint c'era una grande pressione; ero in testa con le gomme slick sotto la pioggia. Abbiamo fatto la scelta giusta per cambiare le gomme e creare un distacco, poi abbiamo mantenuto un buon ritmo con quelle da bagnato".

"Non eravamo sicuri che il carburante fosse sufficiente per arrivare alla fine, quindi abbiamo iniziato a risparmiare energia e ho dato tutto, è stata molto dura. La squadra ha fatto un grande sforzo in termini di strategia e questo ci ha dato la possibilità di lottare per la vittoria. Ringrazio tutti per il loro fantastico lavoro".