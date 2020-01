Chi si ferma è perduto. Questo adagio lo conosce molto bene Toyota, che dopo aver conquistato il titolo Costruttori WRC nel 2018 non si è riuscita a ripetere nel 2019, superata da Hyundai grazie a ottime strategie, una buona stagione dei piloti di Alzenau e una vettura affidabile, anche se non la più veloce.

Per questo motivo il team giapponese è al lavoro per migliorare le prestazioni della Yaris WRC Plus, che da quest'anno sarà guidata da tre piloti nuovi rispetto agli ultimi anni. Stiamo parlando di Sébastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovanpera.

L'arrivo del 6 volte iridato è stato colto come una vera e propria sfida per Toyota. Ott Tanak è passato in Hyundai pochi giorni dopo aver conquistato il primo iride della carriera e la voglia di dimostrare di avere ancora il pacchetto vincente è tanta.

Per questo motivo gli ingegneri del team diretto da Tommi Makinen sono già al lavoro per spendere il primo gettone di omologazione legato a nuove componenti e dedicato alla stagione 2020. Questo sarà impiegato per aggiornare la trasmissione delle Yaris.

L'obiettivo dichiarato è quello di migliorare la coppia delle Yaris, sfruttando il potente motore che Toyota GmbH ha messo a disposizione della squadra a partire dal Rally di Finlandia (la Spec 5) dopo il primo intervento già effettuato in Turchia per aggiornare il software e migliorare la risposta dell'acceleratore.

Grazie al gettone che sarà speso nel corso della stagione, Ogier, Evans e Rovanpera potranno usufruire di una trasmissione che consentirà loro di avere una risposta più pronta del motore. Inoltre, la nuova soluzione dovrebbe garantire un beneficio anche per quanto riguarda il team: quello di prolungare la vita del cambio delle Yaris.