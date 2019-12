11 gennaio 2020. Questa è la data che tutti gli appassionati di WRC aspettano perché sarà svelata l'ultima line up piloti che prenderà parte al Mondiale Rally 2020, quella del team M-Sport Ford.

Il team di Cockermouth dovrebbe correre anche la prossima stagione con 2 vetture titolari, schierando una terza Ford Fiesta WRC Plus solo in alcuni dei 13 eventi in calendario per far correre piloti paganti o per far crescere ragazzi della propria academy.

Tornando alla line up piloti della prossima stagione, questa dovrebbe essere composta da una conferma e una novità. La conferma sarà Teemu Suninen, forte di una seconda parte di stagione 2019 da incorniciare dopo l'arrivo al suo fianco dell'esperto Jarmo Lehtinen.

Già durante la stagione passata, Malcolm Wilson aveva fatto sapere di voler fare di tutto per trattenere i suoi due piloti. Evans, alla fine, è andato in Toyota. Ma Suninen rimarrà come certezza e continuità dopo l'investimento fatto su di lui dalla squadra britannica. E' chiaro che l'obiettivo del finnico sarà quello di continuare sulla falsariga della seconda parte del 2019 per poi fare un passo aanti ulteriore e provare a chiudere la stagione in top 5 nel Mondiale Piloti.

La sorpresa - anche se forse non è più lecito chiamarla in questo modo - dovrebbe essere rappresentata da Esapekka Lappi. Il pilota finlandese si è trovato senza un sedile dopo appena una stagione da ufficiale in Citroen Racing. La Casa francese ha lasciato il WRC poche settimane fa, lasciandolo sul mercato in maniera inaspettata.

Gli agenti di Lappi si sono mossi immediatamente per trovare un'alternativa valida e, in poche ore, l'hanno trovata proprio in M-Sport Ford, che nel 2020 dovrebbe così competere con due equipaggi interamente formati da finlandesi.

I due saranno annunciati all'Autosport Show, quando sarà presentato il team e la livrea 2020 della Fiesta WRC, che potrebbe a sua volta presentare sorprese con una colorazione ispirata a una soluzione storica usata nel passato.

Intanto M-Sport Ford ha già iscritto 3 vetture al Rallye Monte-Carlo, prima gara del Mondiale 2020. E' possibile che, accanto ai due titolari, possa correre Gus Greensmith. Il giovane britannico, nel 2019, ha vinto la corsa nella categoria WRC2 Pro al volante di una Ford Fiesta R5 EVO2 del team M-Sport.

Greensmith dovrebbe alternarsi al volante della terza Fiesta - presente solo in alcuni eventi - con Pontus Tidemand, riproponendo la soluzione già vista e utilizzata dal team nel 2019.

WRC 2020 - Line up piloti

Team Numero di gara Piloti 2020 Piloti 2019 Toyota Gazoo Racing 17 Sébastien Ogier Ott Tanak 33 Elfyn Evans Jari-Matti Latvala 69 Kalle Rovanpera Kris Meeke Tommi Makinen Racing ? Takamoto Katsuta Takamoto Katsuta 10 Jari-Matti Latvala Hyundai Motorsport 11 Thierry Neuville Thierry Neuville 8 Ott Tanak Andreas Mikkelsen 9 Sébastien Loeb Sébastien Loeb 6 Daniel Sordo Daniel Sordo M-Sport Ford 4 Esapekka Lappi (?) Elfyn Evans 3 Teemu Suninen Teemu Suninen