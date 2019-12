Dopo aver preso rapidamente il comando, il pilota svizzero ha mantenuto il suo primo posto, con la gara che è stata brevemente interrotta dalla bandiera rossa a seguito di un incidente nei primi giri. Sul circuito di Wuhan Alex Fontana ha centrato il suo quinto successo nel CTCC.

In Gara 2, arrivando quarto ha mancato di poco un altro podio. Un risultato che però è stato sufficiente per il team ufficiale KIA di vincere il titolo a squadre per la seconda volta consecutiva nella serie cinese.

"E' una grande soddisfazione aver dato il mio contributo per permettere a KIA Motors di essere nuovamente campione, in una serie in cui la concorrenza è molto forte, sia tecnicamente che in termini di avversari in pista. La K3 è una delle auto da corsa che amo di più, avendo fatto il suo debutto nel 2016 e avendo seguito il suo sviluppo fin dall'inizio".