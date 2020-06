Joël Camathias ha 39 anni e ha una solida esperienza nel motorsport. Doppio Campione dell'International GT Open, vincitore dell'ex campionato Le Mans Series nella categoria GT2, il pilota luganese si è distinto lo scorso anno nel Campionato Italiano GT4, dove ha ottenuto due vittorie e si è classificato terzo in classifica su una Porsche 718 Cayman GT4 del team Autorlando Sport.

Per il 2020, Camathias guiderà lo stesso modello, ma nell'ambito della GT4 European Series, per un progetto che ha sede al 100% in Ticino, poiché coinvolge il Porsche Centre Ticino. Ivan Jacoma, direttore del Centro Ticino del produttore di Stoccarda e gentleman driver, sarà associato a Camathias per questa campagna nella categoria Pro-Am.

Dello stesso autore, leggi anche: GT World: Timo Bernhard ritira la sua Porsche dalla 24h di Spa

Lo scorso anno il team ticinese ha debuttato con successo in gara, classificandosi terzo nella sua categoria nella gara della GT4 European Series sul circuito del Paul Ricard con Ivan Jacoma e Max Busnelli, prima di partecipare all'ultima prova del campionato al Nürburgring, questa volta con Jacoma e l'italiano Kevin Gilardoni.

"Non è usuale presentare una stagione di corse a fine giugno che inizia a fine luglio, ma sappiamo tutti che il 2020 non sarà ricordato come un anno convenzionale", ha commentato Joël Camathias. "La cosa più importante è che l'esperienza dolorosa che tutti noi abbiamo dovuto sopportare è alle nostre spalle, e che torniamo a una vita normale e ci concentriamo di nuovo sulle corse".

"Sono lieto di annunciare un programma entusiasmante, che ha anche una componente emotiva, per la mia 27a stagione negli sport motoristici", continua Camathias. "Tornare in prima linea sulla scena internazionale, in una serie prestigiosa come la GT4 European Series, è molto emozionante. Farlo con una Porsche, un'auto e un marchio che mi sta a cuore, aggiunge piacere e ancora più emozionante è far parte di un pacchetto tutto svizzero e ticinese".

"Il team della Centri Porsche Ticino ha le competenze per farlo bene e Ivan Jacoma è un pilota GT esperto. Inoltre, il programma è stato progettato per offrire interessanti opportunità di business a tutti i nostri partner", conclude Camathias.

Calendario GT4 Serie Europea 2020 :

25-26 luglio: Imola (Italia)

8-9 agosto: Misano (Italia)

5-6 settembre: Nürburgring (Germania)

26-27 settembre: Zandvoort (Paesi Bassi)

24-25 ottobre: Spa-Francorchamps (Belgio)

14-15 novembre: Le Castellet (Francia)

https://porsche-ticino.ch