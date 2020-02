SimRacing Svizzera: la passione sopra ogni cosa

In Svizzera, come altrove, praticare il motorsport è parecchio costoso, oltre che oggettivamente difficile per via delle restrizioni a livello legislativo. Ciò non toglie, però, alla popolazione svizzera la passione per lo sport motoristico. Non mancano, infatti, i coraggiosi imprenditori che fondano scuderie, chi ambiziosamente e chi solo per passione e divertimento.

È il caso di un gruppo di amici che ha fondato la SimRacing, team focalizzato sulle simulazioni di corse e videogiochi in generale. Con il livello di precisione delle piattaforme attualmente disponibili, SimRacing permette di guidare le più prestigiose auto da corsa - virtualmente ma con un livello di realismo mozzafiato - sui circuiti più famosi.

Il team di ieS SimRacing Switzerland si è quindi posto l'obiettivo di promuovere questa disciplina in crescita. In Germania, SimRacing è già ufficialmente riconosciuto come sport ed è stato recentemente rilevato dalla DMSB, la rinomata Federazione tedesca di sport motoristici.

Nonostante la sua giovane ‘età’, il team ieS Sim Racing Switzerland ha già vinto alcuni trofei nel 2019 e conquistato il titolo di squadra nella serie DGTM, il campionato tedesco Digital GT.

L’obiettivo del 2020 di Sim Racing è quello di “continuare la attività con la stessa passione di sempre”. Sul sito ufficiale si può leggere uno slogan che riassume la loro aspirazione: “Guidare insieme, fare amicizia e divertirsi per promuovere l’e-sport in Svizzera”.

Maggiori informazioni :

Sito web : https://www.ies-simracing.ch/cms/index.php/simracing/

Facebook : https://www.facebook.com/ieSSimRacingSchweiz/

Instagram : https://www.instagram.com/ies_simracing_schweiz/?hl=de