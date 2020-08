TCR Italy: Michele Imberti pronto per il round di Imola

Michele Imberti è impaziente di risalire in macchina, lo farà nel terzo appuntamento stagionale del TCR Italy Touring Car Championship che per l’occasione approderà sulle rive del Santerno.

L’Enzo e Dino Ferrari di Imola vedrà i piloti affrontarsi sui saliscendi che a novembre saranno teatro del ritorno della F1.

Un circuito molto impegnativo per l’impianto frenante e a mettere dell’ulteriore pepe, potrebbero essere le temperature di questo ultimo scorcio d’estate.

Michele si presenta con la leadership in classifica dedicata alle DSG con 70 punti e la terza posizione tra gli Under 25 a pochi punti dalla testa.

L’inizio dei “lavori” sarà al venerdì con le due sessioni di libere, la prima dalle 9;35-10;00 e la seconda dalle 13;45-14;10. In tarda serata avrà luogo la sessione di qualifica con semaforo verde alle 19;05 per la durata di venticinque minuti.

Gara 1 al Sabato dalle 14;15 sulla durata totale di 25’+1 giro. Gara 2 la domenica alle 11;35 sulla medesima durata.

Michele Imberti: "Prontissimo per risalire in macchina. Sarà un weekend importante, Imola è un circuito che mi piace e posti dove passare ci sono. Chiaramente bisognerà stare attenti ai freni, qui ci sono delle staccate importante e sarà fondamentale conservare l’efficienza per tutta la gara".

"Vorrei mantenere la testa della classifica DSG e magari recuperare qualcosa nell’Under 25. Sia io che il Team daremo il nostro 110%. L’affiatamento con la Cupra è sempre migliore e spero di fare un ulteriore step in questo weekend. Sarà importante trovare la giusta direzione per l’assetto".