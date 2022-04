WTCR | Cayrolle wildcard a Pau con l'Audi di Elite-Comtoyou

Éric Cayrolle sarà al via del primo evento del FIA WTCR che si terrà a Pau-Ville la prossima settimana.

L'idolo locale ed abitante della città francese ha raggiunto un accordo con Elite Motorsport e Comtoyou Racing per correre con l'Audi RS 3 LMS gestita in collaborazione dei due team.

Il 59enne sarà wildcard, dunque non potrà prendere punti a livello assoluto, ma rientrerà nella categoria WTCR Trophy riservata ai privati, ritrovando il mondo della massima serie turismo che lo aveva visto protagonista nell'ormai lontano 2009.

Nico Muller, Elite Motorsport, Audi RS 3 LMS TCR Photo by: Audi Sport

"Vivo a Pau, è il mio circuito preferito e sarà la 29a edizione di questa gara per me. Ho fatto quella del FIA World Touring Car Championship qui nel 2009 e ho ottimi ricordi perché sono stato il miglior privato nella seconda, che ho vinto senza passare il traguardo per via di un incidente", ha detto Cayrolle, che ha esperienze pure nel GT e Superturismo.

"So che la concorrenza è molto dura nel WTCR e non guido una trazione anteriore da 20 anni, quindi sarà difficile e la macchina non è quella a cui sono abituato. Tutto sarà tosto per me, ma non ho fissato alcun obiettivo a parte quello di divertirmi".

"Faccio questa gara come wildcard e sono andato a Vallelunga per testare la macchina. Ho guidato per circa 50 giri, quindi ho una certa comprensione della vettura e, naturalmente, conosco Pau. Ed essendo un circuito in una città non si può sbagliare".