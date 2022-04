TCR Italy | CRM pronta per l’esordio a Monza

Come già anticipato, le due Hyundai i30 N TCR saranno affidate ad Ettore Carminati e alla new entry Michele Imberti, Campione TCR DSG 2020.

Sarà una annata impegnativa, la lista dei partecipanti è lunga e di prestigio, quindi la concorrenza sarà molto combattiva, e la partenza del campionato nel tempio della velocità mette del pepe in più.

Sarà importante mettersi a posto fin da subito e lavorare per una buona qualifica, vista la “trappola” della prima variante.

Fine settimana sicuramente impegnativo per entrambi gli equipaggi, ma dall’ultimo test svolto sono emersi dati positivi che fanno ben sperare per il weekend.

Ettore Carminati, CRM Motorsport, Hyundai i30 N TCR Photo by: CRM Motorsport

"Finalmente si inizia, non vedevo l’ora di ricominciare. Sarà una stagione molto impegnativa, molte le vetture iscritte e piloti assolutamente di livello - dice Carminati - Io e Michele cercheremo di dare del nostro meglio, provando ad arrivare in qualifica al Top. Sarà molto importante partire davanti, per evitare l’imbuto della prima variante".

Imberti aggiunge: "Finalmente è arrivato il momento di partire. Monza è una pista fantastica e proverò a fare bene da subito, cercando il miglior assetto per la qualifica e il passo gara. Macchina nuova, team nuovo, sembrerebbero due incognite, ma in realtà sono due certezze. Possiamo fare bene e io darò il 110% come sempre".