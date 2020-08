TCR Italy: Giardelli passa alla Honda della MM Motorsport

Terzo cambio in corsa per Alessandro Giardelli nella stagione 2020 del TCR Italy.

Dopo aver provato la Volkswagen della Elite Motorsport nei test pre-stagionali e poi essere passato alla Cupra DSG della B.D. Racing, il giovanissimo pilota lombardo approda alla MM Motorsport, con cui debutterà ad Imola in questo weekend.

Il 17enne salirà a bordo della terza Honda Civic Type R costruita dalla JAS Motorsport, aggiungendosi a Max Mugelli e a Jacopo Guidetti, quest'ultimo al debutto come pilota Junior dell'azienda di Arluno affiliata ad Honda Racing.

"Sono davvero felice di questa nuova avventura, dopo 8 anni in kart e tanti ottimi risultati questa stagione mi sono sentito pronto per fare il salto in auto - commenta Giardelli - Imola sarà la mia prima gara al volante di una TCR dotata di cambio sequenziale, ho fatto un test a Varano la scorsa settimana per prendere un po' le misure alla mia Honda Civic e conoscere la squadra".

"Mi sento in forma e la vettura mi piace parecchio, so di avere tutto per poter far bene. Ho sicuramente ancora tanto da imparare, ma voglio puntare a stare da subito con i migliori. Un bel risultato già a Imola sarebbe un grandioso ringraziamento per la Lario Motorsport e mia sorella Giada, che mi seguono da sempre e mi hanno aiutato in tutte le fasi della mia carriera".

Emanuele Alborghetti, team Principal della MM Motorsport, ha aggiunto: "Ancora una volta un pilota giovanissimo ha scelto il TCR e le nostre Honda Civic per affacciarsi al mondo del professionismo. Siamo felicissimi di avere Alessandro con noi, già dal primo test ha dimostrato un ottimo potenziale e non vediamo l'ora di poterlo concretizzare tutti insieme a Imola. Con l'innesto di Alessandro, che andrà ad affiancare l'esperienza di Mugelli e la voglia di emergergere di Guidetti, portiamo a Imola un trio di piloti decisamente interessante e promettente".