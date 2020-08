TCR Italy: Imberti riparte da Misano in testa alla Classe DSG

C’era voglia di fare bene per Michele Imberti e così è stato. Weekend caratterizzato dal caldo intenso e da un forte tasso di umidità.

Nella prima sessione di prove libere il pilota del Team Elitè Motorsport è entrato nella TOP 3 tra le DSG con il tempo di 1’45”112 e quinto assoluto, completando nove passaggi.

Nella seconda sessione Michele stacca il miglior tempo tra le DSG con 1’44”132 e si piazza quinto assoluto, completando 10 passaggi.

Qualifica calda e soprattutto tirata come sempre, per Michele è arrivato il miglior tempo tra le DSG a conferma dell’ottimo stato di forma, altro risultato interessante, il quinto posto assoluto e dieci giri completati.

Gara 1 molto combattuta, Michele per tutto il tempo ha cercato di lottare per la vittoria, il suo ritmo sostenuto gli ha permesso di accedere alla seconda posizione di classe, dietro a Scalvini, e la sesta piazza assoluta.

In gara 2 è andato a riprendersi quello che ha cercato nella prima gara, la vittoria (settimo assoluto). Un grande risultato che ha proiettato il pilota di Parre in testa alla classifica di campionato con 70p, frutto di due vittorie e un secondo posto.

Dopo Misano iniziano le “ferie” in attesa del terzo Round della stagione che si terrà sul Circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola, nel weekend del 28-30 Agosto.

Michele Imberti: "Sono molto contento del weekend romagnolo, mi sono sentito subito a mio agio e il feeling con la Cupra è andato in crescendo. Rispetto alla Golf dello scorso, la Cupra sembra più “facile” nonostante siano dello stesso gruppo. Il Campionato è molto tirato e credo di aver il passo per lottare fino in fondo per il titolo, proprio da questa stagione la Serie DSG sarà titolata e questo è uno stimolo in più".

"Weekend più che positivo e abbiamo portato a casa il miglior risultato possibile. La concorrenza è molto agguerrita e il Campionato è molto professionale, sarà dura ma non molleremo mai. Ringrazio il Team che mi ha consegnata un’ottima macchina per tutto il weekend. Nel periodo che ci avvicinerà a Imola cercheremo di migliorare ancora e anche in Riva al Santerno daremo il massimo".