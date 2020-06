F3: Trident prende Beckmann al posto di DeFrancesco

David Beckmann farà il suo ritorno nel campionato FIA F3 a partire dall'appuntamento del Red Bull Ring, prima gara stagione, in cui prenderà il posto di Devlin DeFrancesco nel team Trident.

Beckmann ha già corso con Trident nel 2018, durante l'ultima stagione delle GP3 Series prendendo il posto di Alessio Lorandi, a sua volta passato a correre in FIA F2 per sostituire il sospeso Santino Ferrucci.

Beckmann è riuscito a vincere 3 gare una volta lasciata Jenzer, finendo il campionato in quinta posizione assoluta e risultando alla fine il miglior pilota Trident nel campionato piloti.

Nel 2019 Beckmann è passato in ART Grand Prix, mettendo assieme appena 20 punti anche a causa dell'assoluto dominio della serie da parte di Prema.

Trident ha anche ufficializzato di aver confermato sia Olli Caldwell che Lirim Zandeli.

Queste le prime parole di Beckmann, appena tornato a vestire i colori del team Trident: "Sono molto motivato e orgoglioso di essere tornato a correre con Trident. Questo è un team che ha sempre creduto in me, mi ha supportato e mi ha permesso di ottenere grandi risultati".

"Con il team ho un rapporto fantastico, per questo non vedo l'ora di tornare a correre per questa squadra e cercare di ottenere gli obiettivi che abbiamo in comune al più presto possibile, anche perché questi sono ambiziosi".