Charouz scarica Kari e prende Stanek in F3

Kari, che è uscito dal programma giovani Red Bull dopo una sola stagione di GP3, nel 2017, doveva disputare il suo quarto campionato nella categoria, affiancando Igor Fraga a David Schumacher alla Charouz Racing System.

Tuttavia, in vista del primo round di questo fine settimana in Austria, la squadra ceca ha annunciato la firma del 16enne Stanek al posto di Kari.

Il pilota proveniente dalla Formula 4 diventa il più giovane sulla griglia di partenza della F3, anche se quest'anno avrebbe dovuto partecipare alla Formula Regional con la Prema, prima di abbandonare la squadra italiana il mese scorso, cedendo il suo posto alla campionessa della W Series, Jamie Chadwick.

Senza fare accenno all'addio di Kari, il team principal Antonin Charouz ha commentato l'arrivo di Stanek: "Pensiamo che abbia molto talento e sarebbe uno spreco farlo correre in altre categorie".

"So che è un passo insolito portare Roman in F3 dopo un solo anno in monoposto, ma non è la prima volta che succede qualcosa del genere. E chi ha avuto un'occasione del genere in passato, l'ha sfruttata con saggezza".

Kari si è piazzato 12esimo nella F3 dello scorso anno con Trident, ma il suo risultato migliore in F3 è il decimo posto nel campionato 2017, quando ha corso per la Arden con il supporto della Red Bull.