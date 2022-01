F3 | Correa prosegue con ART Grand Prix anche nel 2022

Anche nel 2022 Juan Manuel Correa sarà impegnato in Formula 3 e, come già accaduto la passata stagione, il pilota statunitense vestirà ancora una volta i colori della ART Grand Prix.

Quella di Correa è una scelta logica. Juan Manuel, infatti, era stato costretto ad una pausa forzata dall’attività in pista da quel tremendo 31 agosto 2019 e nel corso del 2020 ha messo cuore ed anima nel percorso di recupero forzando le tappe per poi stupire tutti ad inizio 2021 quando ha annunciato il suo ritorno alle gare proprio in Formula 3.

Per Correa quella dello scorso anno è stata una stagione dedicata a comprendere i propri limiti, ma non sono mancate le emozioni. Come dimenticare, infatti, il punto conquistato nel round di apertura di Barcellona celebrato dal pilota della ART Grand Prix con un team radio da pelle d’oca.

Conclusa la stagione, Correa non è rimasto fermo ed è stato anche protagonista dei test privati disputati da Prema con il prototipo con il quale il team italiano, in collaborazione con Iron Lynx, debutterà nel mondiale endurance.

Juan Manuel Correa, ART Grand Prix Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Adesso Correa, che in passato non aveva nascosto il desiderio di tornare in Formula 2, ha fatto luce sui suoi programmi per il 2022: “Sono molto contento di rimanere un altro anno con la ART Grand Prix. Il 2021 non è stata una stagione facile per me, con un sacco di lavoro svolto sia dal lato sportivo che con la riabilitazione e i progressi medici”.

“Sento che questa stagione rappresenterà un'opportunità per me di iniziare ad un livello molto più alto e tornare dove so di poter essere. Voglio ringraziare calorosamente la ART e ai miei partner per il loro continuo supporto, credo che sarà un buon anno".

Sébastien Philippe, CEO di ART Grand Prix, ha affermato: “Juan Manuel ha fornito dei feedback positivi inserendosi perfettamente nella squadra e compiendo degli ottimi progressi dopo aver perso un anno a causa di quell'evento cruciale nella sua carriera”.

“La sua forza di carattere gli ha permesso di ritrovare la sua gioia al volante e di lottare regolarmente nella top 10. Nel 2022, con l'aiuto di ART Grand Prix, vorrà fare un ulteriore passo avanti nei suoi obiettivi, per essere ancora più vicino ai primi e partecipare all'ambizione della squadra di vincere entrambi i campionati".

La stagione 2022 di Formula 3 inizierà il 18 marzo con il primo appuntamento del campionato sul tracciato del Bahrain.