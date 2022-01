F3 | Alex Smolyar passa con MP Motorsport per il 2022

Alexander Smolyar proseguirà la sua avventura in Formula 3 anche nel 2022. Il pilota russo, tuttavia, non vestirà più i colori della ART Grand Prix per il suo terzo tentativo nella serie e passerà all’olandese MP Motorsport.

Smolyar ha vissuto due stagioni piene di alti e bassi. Al debutto, nel 2020, il russo ha ottenuto un podio ed ha concluso il campionato in undicesima posizione, mentre lo scorso anno ha messo la firma su due vittorie, ottenendo 4 podi e chiudendo con un convincente sesto posto in classifica.

“Sono entusiasta di unirmi al team MP Motorsport per questa stagione. Lo scorso anno ho avuto molti duelli con i piloti della squadra olandese e loro sono stati in grado di andare a podio in più occasioni. Questo è anche il mio obiettivo e spero che unendo le forze riusciremo ad ottenere quante più vittorie possibili”.

Victor Martins, MP Motorsport, Alexander Smolyar, ART Grand Prix, e Johnathan Hoggard, Jenzer Motorsport Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Ci prepareremo al massimo per essere pronti sia per i test in Bahrain sia per la prima gara della stagione”.

Sander Dorsman, team principal della MP Motorsport, ha dato il benvenuto al nuovo acquisto: “Devo dire che la fiducia riposta da Alex e da SMP Racing in MP Motorsport per questa stagione di Formula 3 è davvero una grande notizia”.

“Alex è uno dei migliori piloti che hanno deciso di continuare in questa categoria e la sua ampia conoscenza della vettura e dei circuiti ci sarà utile per affrontare una stagione che vogliamo sia di alto profilo”.