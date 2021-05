Il venerdì di Barcellona parla norvegese. E’ stato infatti Dennis Hauger ad ottenere la prima pole stagionale, ed i primi 4 punti dell’anno, grazie al crono di 1’32’’904 ottenuto in occasione dell’ultimo tentativo.

Il pilota del team Prema, già il più rapido al termine delle Libere, è riuscito ad estrarre il massimo con l’ultimo set di gomme fresche rifilando appena 6 millesimi ad un Doohan assolutamente in palla.

Il pilota del team Trident, autore del miglior crono ad inizio sessione ed ha confermato quanto di buono visto in occasione sia dei test di fine anno che di quelli pre-stagionali. Il rapporto con la scuderia italiana funziona e potrà togliersi parecchi soddisfazioni quest’anno.

Victor Martins è stato l’ultimo pilota ad abbattere il muro dell’1’33’’ riuscendo a trovare il giro buono soltanto nelle battute finali. Il francese della MP Motorsport ha realizzato un ottimo T2, mentre non è stato altrettanto incisivo nel primo e nel terzo e domenica potrà prendere il via dalla terza casella davanti ad uno splendido Matteo Nannini.

Il pilota della HWA Racelab è apparso subito competitivo ed in occasione dell’ultimo tentativo soltanto il traffico e qualche sbavatura di troppo gli anno impedito di dare l’assalto al crono firmato Hauger.

Ci si aspettava qualcosa di più da Frederik Vesti. Il pilota della ART Grand Prix è stato il miglior portacolori del team transalpino, ma non è mai riuscito ad essere davvero incisivo chiudendo con il quinto tempo in 1’33’’173.

Soltanto 11 millesimi di ritardo hanno impedito ad Olli Caldwell di sopravanzare Vesti, ma il pilota della Prema si troverà in una ottima posizione di partenza per Gara 1. Alle sue spalle prenderà il via un Clement Novalak che può recriminare per non aver massimizzato il potenziale della sua vettura chiudendo con il settimo tempo e 321 millesimi di gap dalla pole.

Logan Sargeant si conferma uno dei migliori talenti della categoria. Passato al team Charouz, non tra i migliori del lotto, l’americano ha brillato strappando l’ottavo riferimento in 1’33’’263 mettendosi davanti a David Schumacher e Caio Collet.

La pole di Gara 1 sarà affidata a Jonny Edgar. Il pilota inglese della Carlin, infatti, ha concluso la sessione con il dodicesimo crono e solo per 89 millesimi è riuscito a stare davanti ad un ottimo Juan Manuel Correa.

La prima gara della stagione 2021 della Formula 3 scatterà domani mattina alle 10.35.