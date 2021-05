E’ di Alexander Smolyar la firma sul primo successo stagionale. Il pilota russo della ART Grand Prix, scattato dalla seconda casella grazie all’inversione della griglia, ha comandato le operazioni sin dal secondo giro di Gara 1, ma deve ringraziare un provvidenziale ingresso della safety car al 19° giro che gli ha consentito di poter festeggiare dal gradino più alto del podio.

Al via Smolyar è stato impeccabile, così come il poleman Edgar, ma il pilota del team Carlin ha subito mostrato un ritmo non all’altezza cedendo il passo già al secondo giro al russo.

Da quel momento per il pilota della ART Grand Prix è iniziata una gara in solitaria, aiutata anche da un Edgar che ha fatto da tappo agli inseguitori. Il campione 2020 dell’ADAC F4, infatti, è presto entrato in crisi con le gomme girando sull’1’58’’ alto quando il resto dei rivali viaggiava agevolmente sull’1’57’’.

Edgar ha resistito con i denti sino al 14° giro, quando ha dovuto arrendersi ad un Novalak scatenato. Il pilota del team Trident, già in luce nei test pre-stagionali, ha confermato tutto il proprio potenziale ed una volta salito in seconda posizione ha iniziato a spingere sul gas riducendo giro dopo giro il gap da Smolyar.

Come detto soltanto l’ingresso al giro 19 della safety car, dettato dall’uscita di pista di Rasmussen all’ultima curva, ha impedito al pilota della Trident di andare all’assalto di uno Smolyar in crisi con le posteriori.

Per Novalak resta il rimpianto di non aver potuto lottare per il successo, ma d’altro canto questo secondo podio è una boccata d’ossigeno dopo un 2020 piuttosto complicato.

Ottimo il debutto in Formula 3 di Caio Collet. Il pilota brasiliano della MP Motorsport ha faticato non poco nell’avere la meglio su Edgar, ma una volta riuscito a sbarazzarsi dell’inglese ha potuto impostare il proprio ritmo e cogliere un podio che conferma il talento già visto in Eurocup.

Edgar ha ceduto il passo a Sargeant al diciassettesimo passaggio, ma il pilota statunitense, già protagonista lo scorso anno, è sembrato troppo timoroso nei giri precedenti nell’affondare il colpo sul portacolori della Carlin.

Gara a parte per Caldwell, Vesti ed Hauger. Il primo ha faticato non poco nelle battute iniziali nell’avere la meglio su un David Schumacher decisamente deludente oggi, e quando è riuscito a sopravanzare la Trident del tedesco ha commesso qualche sbavatura di troppo che gli ha impedito di raggiungere il trenino di testa.

Ci si attendeva qualcosa di più da Vesti, ma il pilota della ART Grand Prix non è parso a proprio agio con la sua monoposto e, complice anche l’ingresso della safety car nel finale, si è accontentato di una settima piazza che questo pomeriggio gli consentirà di scattare dalle prime griglie.

Da applausi la rimonta compiuta da Dennis Hauger. Il norvegese della Prema, scattato dalla dodicesima casella dopo aver ottenuto la pole ieri, è subito riuscito a guadagnare una posizione per poi deliziare il pubblico a casa al giro 11 con uno splendido sorpasso a tre nel quale ha avuto la meglio sia di Martins che di Schumacher.

Hauger ha mostrato un passo ed una solidità mentale notevole ed il risultato di Gara 1 lo conferma come il più serio candidato per la conquista del titolo.

Gara con luci ed ombre per Victor Martins, chiusa al nono posto davanti ad un Matteo Nannini autore di una sbavatura all’inizio che gli è costata parecchie posizioni.

David Schumacher avrà la possibilità di prendere il via di Gara 2 dalla prima fila, al fianco del poleman Enzo Fittipaldi, ma dovrà mostrare un netto miglioramento rispetto a quanto offerto questa mattina.

Da segnalare infine l’ottima rimonta di Jak Crawford, risalito sino alla tredicesima piazza dopo una qualifica da dimenticare, ed il quindicesimo posto di Juan Manuel Correa in crisi nelle battute conclusive dopo aver occupato a lungo la dodicesima posizione.

Sfortuna per Arthur Leclerc costretto ad una sosta imprevista dopo aver rimediato una foratura alla posteriore sinistra nella prima metà di gara.