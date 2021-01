F2: Ticktum passa al team Carlin per l'assalto al titolo

Anche il team Carlin ha completato la sua line-up per la stagione 2021 della Formula 2. Dopo aver confermato nelle scorse settimane Jehan Daruvala, il team inglese ha annunciato oggi l’ingaggio di Dan Ticktum.

Il pilota inglese, ex del vivaio Red Bull, dopo aver affrontato l’intero 2020 con i colori del team DAMS conquistando una vittoria nella Sprint Race di Silverstone, dovrà necessariamente mostrare una maggiore consistenza con la sua nuova squadra ed evitare le prestazioni altalenanti viste nella passata stagione.

“Non vedo l’ora di iniziare la stagione con il team Carlin. Abbiamo svolto tre giorni di test molto produttivi in Bahrain e mi sono sentito già parte della squadra. Abbiamo lavorato molto bene e sappiamo già quali saranno gli obiettivi che dovremo centrare”.

“Il team Carlin ha dimostrato di poter schierare una vettura in grado di lottare per il titolo sino all’ultima gara della passata stagione, e voglio capitalizzare questo potenziale sin dal primo appuntamento dell’anno”.

Il patron della scuderia, Trevor Carlin, ha voluto dare il suo benvenuto al nuovo arrivato: “Siamo davvero entusiasti che Dan si sia unito al team. Lo conosciamo da molto tempo ed ha già guidato con noi a Macao qualche anno fa”.

“E’ un gran pilota, molto veloce, e vogliamo che mostri tutto il suo potenziale quest’anno. Lavoreremo a stretto contatto per mettere a frutto la sua esperienza con l’obiettivo di puntare sin dall’inizio al titolo”.

“Con Dan e Jehan abbiamo una line-up giovane e competitiva. Sono consapevole che ci consentiranno di progredire come team e toccherà a noi dar loro una vettura veloce per consentirgli di lottare per il campionato”.