Formula E | Dan Ticktum debutta con NIO 333 nel 2022

L'ex membro dei programmi di sviluppo della Red Bull e della Williams, Dan Ticktum, prenderà il posto libero lasciato da Tom Blomqvist, dopo che lo svedese ha deciso di intraprendere una nuova avventura in IMSA con la Meyer Shank Racing.

Avrà modo di provare per la prima volta la NIO 333 001 in occasione del test pre-stagionale che andrà in scena a Valencia il 29 novembre-2 dicembre, ma dovrà fermarsi dopo la seconda giornata per partire alla volta dell'Arabia Saudita, dove dovrà disputare il penultimo appuntamento della Formula 2.

Adam Carroll, che continuerà a vestire i panni della riserva anche nella prossima stagione, scenderà quindi in pista al suo posto il 2 dicembre, ultimo giorno del test.

"Sono molto felice di correre con il team NIO 333 di Formula E", ha detto il 22enne. "Sarà una grande sfida, perché non ho avuto molto tempo per preparare il test della settimana prossima, e la Formula E è complicata, ma sarà molto eccitante".

"Ci sono un bel po' di strumenti diversi che puoi usare come pilota, ma è un'esperienza totalmente diversa dalla Formula 2, quindi non vedo l'ora. Sono stato un paio di giorni a Silverstone con la squadra questa settimana e spero che possiamo provare a fare qualche progresso insieme".

Ticktum attualmente è quarto nella classifica della Formula 2, staccato di 49 punti dal leader Oscar Piastri quando mancano solamente i due appuntamenti in Medio Oriente al termine.

Il due volte vincitore del Gran Premio di Macao aveva precedentemente dichiarato che stava cercando un'opportunità in IndyCar, Formula E e DTM per il 2022, dopo aver ammesso di aver sprecato le sue opportunità per raggiungere la Formula 1.

La possibilità di un salto in IndyCar con la Carlin, sua attuale squadra in F2, sembrava poter essere un'opzione molto seria. Tuttavia, l'annuncio dato oggi dalla NIO 333 ha messo fine a questa suggestione, visto che le concomitanze gli renderebbero assolutamente impossibile correre in entrambe le categorie.

"Diamo un caloroso benvenuto a Daniel Ticktum come nuovo membro della famiglia NIO 333 Formula E", ha detto il CEO di NIO, Vincent Wang. "I suoi risultati che mi impressionano di più sono le due vittorie nel Gran Premio di Macao, una delle gare più famose del mondo".

"Anche se ha affrontato alcune difficoltà durante la sua carriera, credo che la sua esperienza gli aprirà la strada verso il successo. È una nuova stella, giovane e brillante, che brillerà sulle piste di Formula E", ha concluso.